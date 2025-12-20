BCCI ने जब 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एलान किया, तो हर कोई स्तब्ध रह गया. स्क्वाड में शुभमन गिल नहीं थे, जो पिछले कई महीनों से टी20 टीम के उपकप्तान बने हुए थे. गिल की टी20 फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एक अन्य खिलाड़ी दमदार बैटिंग करते हुए भी टीम से बाहर हो गया है. यहां बात हो रही है जीतेश शर्मा की, जिनका इस साल टी20 स्ट्राइक रेट करीब 159 का रहा है.

सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी काबिलियत

जीतेश शर्मा ने इस साल ऑस्ट्रेलियाई टूर पर टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में वापसी की थी. ऑस्ट्रेलिया टूर और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भी उन्हें बतौर विकेटकीपर खिलाया गया, जबकि संजू सैमसन बाहर बैठे रहे.

पिछली 2 टी20 सीरीज में जीतेश शर्मा पांच बार बैटिंग करने उतरे, जिनमें उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया और कुल 62 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 159 का रहा. ये आंकड़े देखने में बेहद साधारण नजर आते हों, लेकिन इन पांच पारियों में जीतेश ने छठे, सातवें और आठवें क्रम पर भी बैटिंग करके सबको अपनी काबिलियत से वाकिफ करवाया.

जीतेश ने दिखाया कि वो ना केवल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने का भार संभाल सकते हैं बल्कि निचले क्रम में बल्लेबाजी करके फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं. जीतेश की विकेटकीपिंग स्किल्स भी बेहतरीन रही हैं, इसलिए उनका वर्ल्ड कप स्क्वाड में चयन होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन असल में उन्हें स्क्वाड में स्थान नहीं मिला है.

विकेटकीपर की भूमिका किसे मिली?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में विकेटकीपर की भूमिका के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन का चयन हुआ है. इनमें संभावनाएं अत्यधिक होंगी कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है, वहीं किशन को बैकअप विकेटकीपर के रूप में स्क्वाड में स्थान मिला है.

यह भी पढ़ें:

हवाई जहाज में कर रहा था 'स्मोकिंग', पाकिस्तान टीम के सदस्य को एयरपोर्ट पर रोका; जमकर हुआ बवाल