Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती

Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती

Maharashtra Civic Body Elections Results: महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजों पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं. कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं.

By : वैभव परब  | Updated at : 21 Dec 2025 07:10 AM (IST)

LIVE

Key Events
Maharashtra Civic Body Elections Results 2025 Live Mahayuti and MVA Contest Result Announced on Today 21st December Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव रिजल्ट 2025
Source : abp live

Background

महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. आज 10 बजे से मतगणना शुरू होगी, 2 दिसंबर को नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए थे. हालांकि, 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव स्थगित किए गए थे. इन 23 जगहों पर शनिवार (20 दिसंबर) मतदान कराया गया. सभी नतीजे आज घोषित किए जाएंगे.

नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजों पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं. कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं. चुनाव अधिकारियों ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है. सुरक्षा समेत अन्य इंतजाम किए गए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी. परिणामों के तेज अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव से जुड़े रहें.

20 दिसंबर को कहां-कहां हुए मतदान?

राज्य में जहां चुनाव स्थगित हुए थे उन 23 स्थानों पर शनिवार (20 दिसंबर) मतदान कराया गया. जिन नगर निकायों में अध्यक्ष पद सहित पूरा चुनाव 20 दिसंबर को हुआ, उनमें ठाणे जिले की अंबरनाथ, अहमदनगर जिले की कोपरगांव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी और नेवासा, पुणे जिले की बारामती और फुरसुंगी-उरूली देवाची, सोलापुर की अनगर और मंगलवेढा, सातारा की महाबलेश्वर और फलटण, छत्रपती संभाजीनगर की फुलंब्री, नांदेड़ की मुखेड और धर्माबाद शामिल है.

इसके अलावा लातूर की निलंगा और रेणापूर, हिंगोली की बसमत, अमरावती की अंजनगांव सुर्जी, अकोला की बालापूर, यवतमाल की यवतमाल, वाशिम की वाशिम, बुलढाणा की देऊळगांव राजा, वर्धा की देवळी और चंद्रपुर की घुग्घूस शामिल हैं. इनके अलावा 76 नगर निकायों के 154 सदस्य पदों पर भी मतदान 20 दिसंबर को हुआ.

4 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने की थी कार्यक्रमों की घोषणा

चुनाव आयोग ने राज्य की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों का कार्यक्रम नवंबर में घोषित किया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. लेकिन, जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने जिला अदालत में अपील की थी और फैसला 23 नवंबर या उसके बाद आया, वहां चुनाव टालना पड़ा था. 

07:10 AM (IST)  •  21 Dec 2025

Live: महाड और रोहा नगरपालिकाओं में मतदान के दिन हुआ था भारी विरोध प्रदर्शन

महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड और रोहा नगर निगमों में मतदान के दिन झड़प हुई थी. महाड में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और एनसीपी के सुशांत जबारे के बीच झड़प देखने को मिली थी.

06:59 AM (IST)  •  21 Dec 2025

Live: 20 नगर परिषदों में 20 दिसंबर को हुआ था मतदान

हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. राज्य की लगभग 20 नगर परिषदों में मतदान प्रक्रिया कुछ नगर परिषदों से संबंधित लंबित कानूनी कार्यवाही के कारण स्थगित कर दी गई थीं और ये चुनाव 20 दिसंबर को हुए थे.

Load More
