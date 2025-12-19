हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली की खराब हवा में कितना सुरक्षित आपका घर, बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हैं टेस्ट

दिल्ली की खराब हवा में कितना सुरक्षित आपका घर, बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हैं टेस्ट

Air Quality Test: दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है. घर की हवा कितनी सुरक्षित है यह आप आसान तरीकों से खुद जांच सकते हैं. छोटे टेस्ट से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Air Quality Test: दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है. घर की हवा कितनी सुरक्षित है यह आप आसान तरीकों से खुद जांच सकते हैं. छोटे टेस्ट से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

दिल्ली की हवा का स्तर दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है. बाहर की खराब हवा अब घरों के अंदर भी असर दिखा रही है. ऐसे में सवाल यह है कि आपका घर कितना सुरक्षित है. अच्छी बात यह है कि घर बैठे ही आप इनडोर एयर क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं.

1/6
इस खराब हवा में आपका घर कितना सेफ है. इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है अपनी रोजमर्रा की फीलिंग पर ध्यान देना. अगर घर में आंखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द या बार बार छींक आ रही है. तो यह खराब हवा का संकेत हो सकता है.
इस खराब हवा में आपका घर कितना सेफ है. इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है अपनी रोजमर्रा की फीलिंग पर ध्यान देना. अगर घर में आंखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द या बार बार छींक आ रही है. तो यह खराब हवा का संकेत हो सकता है.
2/6
लंबे समय तक बंद कमरे में भारीपन महसूस होना भी इनडोर पॉल्यूशन की पहचान है. घर के अंदर धूल कितनी जल्दी जम रही है. यह भी एक टेस्ट है. अगर फर्नीचर या फर्श साफ करने के कुछ घंटों में ही धूल की परत दिखने लगे. तो हवा में पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है. खासकर खिड़की, पर्दे और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर नजर रखें.
लंबे समय तक बंद कमरे में भारीपन महसूस होना भी इनडोर पॉल्यूशन की पहचान है. घर के अंदर धूल कितनी जल्दी जम रही है. यह भी एक टेस्ट है. अगर फर्नीचर या फर्श साफ करने के कुछ घंटों में ही धूल की परत दिखने लगे. तो हवा में पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है. खासकर खिड़की, पर्दे और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर नजर रखें.
Published at : 19 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Air Quality Delhi AQI Utility News DELHI AIR POLLUTION

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
