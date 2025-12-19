दिल्ली की खराब हवा में कितना सुरक्षित आपका घर, बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हैं टेस्ट

लंबे समय तक बंद कमरे में भारीपन महसूस होना भी इनडोर पॉल्यूशन की पहचान है. घर के अंदर धूल कितनी जल्दी जम रही है. यह भी एक टेस्ट है. अगर फर्नीचर या फर्श साफ करने के कुछ घंटों में ही धूल की परत दिखने लगे. तो हवा में पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है. खासकर खिड़की, पर्दे और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर नजर रखें.