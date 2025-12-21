हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऔर बाप की सारी थकान खत्म... काम से घर लौटे पिता का बेटियों ने ऐसे किया स्वागत, वीडियो देख इमोशनल हो गया इंटरनेट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता ऑफिस से काम खत्म कर घर लौटते हैं. उनके हाथ में ऑफिस का बैग होता है और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ नजर आती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Dec 2025 08:12 AM (IST)
कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आते हैं. भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस का तनाव और रोजमर्रा की थकान के बीच अगर घर लौटते ही प्यार और खुशी का ऐसा नजारा मिले तो दिन भर की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. वीडियो में एक पिता और उसकी दो बेटियों का रिश्ता इतनी खूबसूरती से नजर आ रहा है कि हर कोई इसे बार बार देखना चाह रहा है.

ऑफिस से आए पिता को बेटियों ने जमकर नचवाया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता ऑफिस से काम खत्म कर घर लौटते हैं. उनके हाथ में ऑफिस का बैग होता है और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ नजर आती है. जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलते हैं, सामने उनकी दो बेटियां पहले से तैयार खड़ी होती हैं. दरवाजा खुलते ही अचानक गाना बजने लगता है "आपके आ जाने से". यह सुनते ही पिता पहले तो चौंक जाते हैं और फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है.

उतर गई पिता की दिनभर की थकान

इसके बाद दोनों बेटियां अपने पिता के लिए डांस करना शुरू कर देती हैं. उनकी मासूमियत, खुशी और प्यार साफ नजर आता है. कुछ ही पलों में पिता भी खुद को रोक नहीं पाते और बेटियों के साथ डांस करने लगते हैं. तीनों मिलकर घर के छोटे से कमरे में जमकर ठुमके लगाते हैं. पिता का चेहरा खुशी से खिल उठता है और बेटियों की आंखों में अपने पापा के लिए प्यार साफ झलकता है. यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

यूजर्स बोले, पिता को सबसे ज्यादा प्यार बेटियां करती हैं

वीडियो को @Ramraajya नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाप को सबसे ज्यादा मोहब्बत बेटियां ही करती हैं. एक और यूजर ने लिखा...पहले से कैमरा सेट है, सब नौटंकी है व्यूज के लिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन्हें देखकर मुझे अपने पापा की याद आ गई.

Published at : 21 Dec 2025 08:12 AM (IST)
