आजकल पैपराजी कल्चर को लेकर काफी रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड सेलेब्स इस बारे में काफी बात कर रहे हैं. हाल ही में जया बच्चन ने पैपराजी कल्चर को लेकर कमेंट किया था जिसके बाद बॉलवुड में बहस छिड़ गई है. कई सेलेब्स पैपराजी कल्चर को लेकर बात कर चुके हैं और अब इस मुद्दे पर हुमा कुरैशी ने अपनी बात रखी है. हाल ही में वो एक इवेंट में गई थीं. जहां पर उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज भी पैपराजी का फायदा उठाते हैं और उन्हें खुद बुलाते भी हैं.

पैपराजी कल्चर पर बोलीं हुमा

हुमा ने माना कि बॉलीवुड हस्तियां फिल्मों को प्रमोट करने के लिए पैपराजी का इस्तेमाल करती हैं. हुमा ने कहा-'हर कोई अपना काम कर रहा है. ये एक इकोसिस्टम है. मैं खास तौर पर पैपराजी पर कमेंट नहीं करूंगी. लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पूरे मीडिया और ऑडियंस को एक नजर से देखें तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी इंसान से सही तरीके से बात करें. बात करने का एक सही तरीका होना चाहिए. हो सकता है कि हम किसी से सहमत न हों, या कोई हमसे कुछ जानना चाहता हो.'

हुमा ने आगे कहा- 'अगर आप मेरी प्राइवेसी में दखल देना चाहते हैं तो आप ऐसे सवाल पूछेंगे जो मुझे सही नहीं लगेंगे. या हो सकता है कि मैंने कोई खास ड्रेस पहनी हो और आप उसे किसी खास एंगल से कैप्चर करने की कोशिश करें जो सही नहीं है. एक लिमिट होती है जिसे मुझे लगता है कि लोगों को कभी पार नहीं करना चाहिए. लेकिन हम उस लाइन को पार करते हैं यही सच्चाई है. मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूं. एक फीमेल एक्ट्रेस होने के नाते मैंने ये सब अनुभव किया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने मुझसे बहुत ही गलत सवाल पूछा था.'

पैपराजी के साथ है कैसा रिश्ता

हुमा ने कहा- 'शुरू में मैं अपने जवाब देने में थोड़ी हिचकिचाती थीं क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जवाब अगले दिन ट्रेंड कर सकते हैं. लेकिन आज मैं इन सभी स्थितियों को अच्छे से संभाल लेती हैं. जो लोग गलत सवाल पूछते हैं, उन्हें जवाब देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचातीं. ये भी एक अच्छी आदत है. मेरी फिलॉसफी सिंपल है: गलत व्यवहार मत करो और दूसरों को भी गलत व्यवहार मत करने दो.'

हुमा ने आगे कहा- 'मेरा पैपराजी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है. मुझे लगता है कि वे भी जरूरी हैं. मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब हमें अपनी फिल्मों को प्रमोट करना होता है या अपनी जिंदगी के किसी खास पहलू को लोगों के सामने लाना होता है, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं. कई बार ऐसा हुआ है जब हमें अपनी फिल्मों को प्रमोट करना था, तो हमने उन्हें प्रीमियर पर बुलाया. जब हम चाहते हैं कि हमें कहीं देखा जाए, तो हम उन्हें बुलाते हैं. मैं सारा दोष उन पर नहीं डालना चाहती.'

