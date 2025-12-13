हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स

हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स

भागदौड़ भरी जिंदगी और खाने-पीने की आदतों की वजह से अक्सर हम अपने दांतों की सही देखभाल नहीं कर पाते हैं. इसका असर दांतों पर पीलापन, कैविटी, मसूड़ों की समस्याएं और मुंह की बदबू के रूप में दिखाई देता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Dec 2025 10:02 AM (IST)
भागदौड़ भरी जिंदगी और खाने-पीने की आदतों की वजह से अक्सर हम अपने दांतों की सही देखभाल नहीं कर पाते हैं. इसका असर दांतों पर पीलापन, कैविटी, मसूड़ों की समस्याएं और मुंह की बदबू के रूप में दिखाई देता है.

आज के समय में सुंदर और चमकते दांत सिर्फ हमारी मुस्कान को ही नहीं निखारते, बल्कि यह हमारी पूरी हेल्थ का भी एक जरूरी हिस्सा हैं. लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी और खाने-पीने की आदतों की वजह से अक्सर हम अपने दांतों की सही देखभाल नहीं कर पाते हैं. इसका असर दांतों पर पीलापन, कैविटी, मसूड़ों की समस्याएं और मुंह की बदबू के रूप में दिखाई देता है.लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप अपने दांतों को नेचुरल तरीके से साफ और मजबूत रख सकते हैं.

1/7
दांतों को नेचुरल तरीके से साफ और मजबूत रखने के लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा लें और इसमें 3 से 4 बूंद नींबू का रस मिलाएं. इस मिश्रण को अपनी उंगली या ब्रश की मदद से दांतों पर 1 मिनट तक रगड़ें फिर अच्छे से पानी से कुल्ला करें. यह दांतों पर जमा पीलापन और दाग धब्बे हटाता है और मुंह में बैक्टीरिया कम करता है. इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही यूज करें, ज्यादा इस्तेमाल करने से दांतों की एनैमल कमजोर हो सकती है.
दांतों को नेचुरल तरीके से साफ और मजबूत रखने के लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा लें और इसमें 3 से 4 बूंद नींबू का रस मिलाएं. इस मिश्रण को अपनी उंगली या ब्रश की मदद से दांतों पर 1 मिनट तक रगड़ें फिर अच्छे से पानी से कुल्ला करें. यह दांतों पर जमा पीलापन और दाग धब्बे हटाता है और मुंह में बैक्टीरिया कम करता है. इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही यूज करें, ज्यादा इस्तेमाल करने से दांतों की एनैमल कमजोर हो सकती है.
2/7
दांतों को नेचुरल तरीके से चमकाने के लिए एक चम्मच सरसों का तेल लें और इसमें एक चुटकी नमक मिलाएं. इस मिश्रण से दांत और मसूड़ों की हल्के हाथों से 2–3 मिनट तक मालिश करें फिर पानी से कुल्ला कर लें. इससे मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों से गंदगी और टार्टर हटता है और मुंह की बदबू दूर होती है.
दांतों को नेचुरल तरीके से चमकाने के लिए एक चम्मच सरसों का तेल लें और इसमें एक चुटकी नमक मिलाएं. इस मिश्रण से दांत और मसूड़ों की हल्के हाथों से 2–3 मिनट तक मालिश करें फिर पानी से कुल्ला कर लें. इससे मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों से गंदगी और टार्टर हटता है और मुंह की बदबू दूर होती है.
Published at : 13 Dec 2025 10:02 AM (IST)
Teeth Whitening Tips Clean Teeth At Home Natural Teeth Clean Teeth Clean Remedies Teeth Clean Tips

