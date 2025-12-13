हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स

दांतों को नेचुरल तरीके से साफ और मजबूत रखने के लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा लें और इसमें 3 से 4 बूंद नींबू का रस मिलाएं. इस मिश्रण को अपनी उंगली या ब्रश की मदद से दांतों पर 1 मिनट तक रगड़ें फिर अच्छे से पानी से कुल्ला करें. यह दांतों पर जमा पीलापन और दाग धब्बे हटाता है और मुंह में बैक्टीरिया कम करता है. इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही यूज करें, ज्यादा इस्तेमाल करने से दांतों की एनैमल कमजोर हो सकती है.