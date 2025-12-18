एक्सप्लोरर
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
PUC Rules: दिल्ली में बिना वैलिड PUC वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले जाने पर ईंधन नहीं मिलेगा. नियम तोड़ने पर भारी चालान कट सकता है और बार बार उल्लंघन पर गाड़ी जब्त होने की कार्रवाई भी हो सकती है.
राजधानी दिल्ली एक बार फिर घने स्मॉग की गिरफ्त में है और हवा का स्तर काफी खराब होता जा रहा है. इसी वजह से अब वाहन चालकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है. अगर आप बिना वैध PUC वाली गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप जाते हैं. तो मुश्किल में पड़ सकते हैं.
Published at : 18 Dec 2025 12:13 PM (IST)
