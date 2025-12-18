बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?

आज यानी 18 दिसंबर से दिल्ली में No PUC, No Fuel नियम पूरी तरह लागू हो चुका है. यानी पेट्रोल, डीजल या CNG पंप पर अगर आपके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है. तो कर्मचारी आपको साफ मना कर देंगे. पंप पर ही दस्तावेज की जांच होगी और किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी.