अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अगर आपका बच्चा अचानक अकेले रहना पसंद करने लगा है तो यह एक संकेत हो सकता है. बाल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि समय रहते संकेतों को पहचानना और बच्चे को प्यार व समझ देना बहुत जरूरी है.
बच्चे अक्सर अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बताते हैं. वे अपने व्यवहार, आदतों और हाव-भाव से यह जताते हैं कि उनके मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा. कई बार माता-पिता व्यस्तता या यह सोचकर कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, इन बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन बाल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि समय रहते संकेतों को पहचानना और बच्चे को प्यार व समझ देना उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. अगर आपका बच्चा अचानक अकेले रहना पसंद करने लगा है या पहले जैसा नहीं रहा, तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है.
Published at : 20 Dec 2025 11:20 AM (IST)
