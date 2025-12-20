हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीParentingअकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत

अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत

अगर आपका बच्चा अचानक अकेले रहना पसंद करने लगा है तो यह एक संकेत हो सकता है. बाल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि समय रहते संकेतों को पहचानना और बच्चे को प्यार व समझ देना बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Dec 2025 11:20 AM (IST)
अगर आपका बच्चा अचानक अकेले रहना पसंद करने लगा है तो यह एक संकेत हो सकता है. बाल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि समय रहते संकेतों को पहचानना और बच्चे को प्यार व समझ देना बहुत जरूरी है.

बच्चे अक्सर अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बताते हैं. वे अपने व्यवहार, आदतों और हाव-भाव से यह जताते हैं कि उनके मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा. कई बार माता-पिता व्यस्तता या यह सोचकर कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, इन बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन बाल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि समय रहते संकेतों को पहचानना और बच्चे को प्यार व समझ देना उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. अगर आपका बच्चा अचानक अकेले रहना पसंद करने लगा है या पहले जैसा नहीं रहा, तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है.

1/10
अगर बच्चा बिना वजह कभी बहुत खुश, तो कभी बहुत गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो यह अंदरूनी तनाव का संकेत हो सकता है. बच्चे अपनी भावनाएं ठीक से कह नहीं पाते, इसलिए उनका असर व्यवहार में दिखता है.
अगर बच्चा बिना वजह कभी बहुत खुश, तो कभी बहुत गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो यह अंदरूनी तनाव का संकेत हो सकता है. बच्चे अपनी भावनाएं ठीक से कह नहीं पाते, इसलिए उनका असर व्यवहार में दिखता है.
2/10
अगर बच्चा परिवार या दोस्तों के साथ खेलना-कूदना छोड़ दे और ज्यादातर अकेले रहना चाहे, तो यह उदासी, डर या कॉन्फिडेंस की कमी का संकेत हो सकता है. यह माता-पिता से दूरी नहीं, बल्कि मदद की खामोश पुकार हो सकती है.
अगर बच्चा परिवार या दोस्तों के साथ खेलना-कूदना छोड़ दे और ज्यादातर अकेले रहना चाहे, तो यह उदासी, डर या कॉन्फिडेंस की कमी का संकेत हो सकता है. यह माता-पिता से दूरी नहीं, बल्कि मदद की खामोश पुकार हो सकती है.
Published at : 20 Dec 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Parenting Tips Child Behavior Child Mental Health Child Emotional Stress

Parenting फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Pollution News: प्रदूषण से सांसों का संकट...समस्या विकट | Weather | Pollution Alert | AQI
Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार...
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Amit Shah | Donald Trump
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Nabin | Hijab Controversy | Delhi Pollution
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को पायलट ने पीटा..पायलट सस्पेंड | AIR India

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
'हम पाकिस्तान के आभारी', अमेरिका ने PAK को कहा Thank You तो फूले नहीं समाए शहबाज-मुनीर!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection Day 8: 'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
'धुरंधर' और 'अवतार' ले डूबी कपिल शर्मा की फिल्म, कमाई का हुआ ऐसा हाल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ब्यूटी
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget