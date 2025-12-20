अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत

अगर बच्चा परिवार या दोस्तों के साथ खेलना-कूदना छोड़ दे और ज्यादातर अकेले रहना चाहे, तो यह उदासी, डर या कॉन्फिडेंस की कमी का संकेत हो सकता है. यह माता-पिता से दूरी नहीं, बल्कि मदद की खामोश पुकार हो सकती है.