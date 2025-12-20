कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का दौरा शुक्रवार को घने कोहरे के कारण प्रभावित हो गया. कम विजिबिलिटी की वजह से उनका हेलिकॉप्टर तहेड़पुर हेलीपैड पर लैंड नहीं कर सका और कुछ देर मंडराने के बाद वापस कोलकाता एयरपोर्ट लौट आया. अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के चलते उड़ान को बीच में ही रद्द करना पड़ा.

तहेड़पुर हेलीपैड पर नहीं हो सकी लैंडिंग

जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी का हेलिकॉप्टर दोपहर के समय तहेड़पुर हेलीपैड के ऊपर कुछ देर तक मंडराता रहा, लेकिन कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग संभव न होने पर यू-टर्न लेने का फैसला किया. ताजा जानकारी आने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहे. इस दौरान प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए थीं.

सड़क मार्ग से जाने या वर्चुअल संबोधन पर विचार

अधिकारियों के मुताबिक, इस बात पर विचार किया जा रहा है कि मौसम साफ होने पर दोबारा हेलीकॉप्टर से तहेड़पुर जाने की कोशिश की जाए या फिर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचें. एक विकल्प यह भी है कि पीएम मोदी रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करें.

Prime Minister Narendra Modi’s helicopter failed to land at the Taherpur helipad in West Bengal owing to low visibility on account of dense fog in the area on Saturday, an… pic.twitter.com/t3CQ6n8cbU — Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025

तहेड़पुर में बड़ी संख्या में जुटी भीड़

इस बीच, तहेड़पुर हेलीपैड के पास बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार करते नजर आए. वीडियो में दिखा कि समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहले से ही कार्यक्रम स्थल के आसपास मौजूद है.

सुबह कोलकाता पहुंचे थे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10.40 बजे कोलकाता पहुंचे थे. उनका कार्यक्रम नादिया जिले के तहेड़पुर में आयोजित एक रैली में शामिल होने का था, जो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है.

हाईवे परियोजनाओं का करना था शुभारंभ

योजना के मुताबिक, पीएम मोदी को तहेड़पुर पहुंचकर राज्य में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ करना था. इसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी की रैली ‘परिवर्तन संकल्प सभा’ को संबोधित करना था.