अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
Ambani School Annual Function Day 2: अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन के दूसरे दिन भी तमाम सितारे अपने बच्चों को चियर अप करने पहुंचे थे. इस दौरान ऐश्वर्या राय ने पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज दिखाया.
मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में शाहरुख खान के बेटे अबराम खान से लेकर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन तक बॉलीवुड के कई स्टार किड्स पढ़ते हैं. शुक्रवार को स्कूल के एनुअल फंक्शन का दूसरा दिन था जिसमें ऐश्वर्या और अभिषेक समेत कई सेलेब्स अपने बच्चों को चियर अप करने पहुंचे थे. वहीं इस दौरान अंबानी फैमिली भी फंक्शन में नजर आईं. इस दौरान राधिका मर्चेंट सारी लाइमलाइट बटोर ले गईं.
फंक्शन के दूसरे दिन स्टाइलिश अंदाज में दिखे ऐश-अभिषेक
गुरुवार को अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन के पहले दिन ऐश्वर्या राय अपने पति अभिषेक बच्चन, ससुर अमिताभ बच्चन और मां वृदा राय के साथ पहुंची थीं और सूट में काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं फंक्शन के दूसरे दिन ऐश्वर्या और अभिषेक ही बेटी का फंक्शन अटैंड करने आए थे. इस दौरान ऐश्वर्या राय स्टाइलिश अंदाज में दिखीं. एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर के ब्लेजर और ब्लू डेनिम के साथ अपने सिग्नेचर हेयर स्टाइल मे स्कूल में एंट्री मारी थी. वहीं अभिषेक बच्चन इस दौरान बेज कलर की हुडी और ब्लू डेनिम में डैशिंग लग रहे थे. तलाक की अफवाहो के बीच इस जोड़ी को साथ देखकर फैंस खुश हो रहे हैं.
अंबानी फैमिली ने भी अटैंड किया फंक्शन
वहीं धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दूसरे दिन अंबानी फैमिली भी पहुंची थी. इस दौरान श्लोका मेहता, मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट नजर आए.
अंबानी फैमिली की छोटी बहू ने लूट ली लाइमलाइट
वहीं राधिका मर्चेंट ने अपने शानदार अंदाज से पूरी महफिल ही लूट ली थी. बता दें कि अंबानी परिवार की छोटी बहू ने अपने एथनिक आउटफिट और ग्लैमरस मेकअप को छोड़कर, एक प्यारी सी मिनी ड्रेस में सादगी भरा और कूल लुक कैरी कियी था और मिनिमल मेकअप किया हुआ था. इस अंदाज में राधिका काफी स्टनिंग लग रही थीं. हर किसी की निगाहें अंबानी परिवार की छोटी बहू पर ही टिकी हुई थी.
रितेश देशमुख पत्नी जेनिलिया संग पहुंचे थे
वहीं रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन के डे 2 में स्पॉट हुए. इस दौरान रितेश ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स हुडी और व्हाइट पैंट में जंच रहे थे. जबकि जेनेलिया ने फुल स्लीव्स की ऑरेंज और येलो कॉम्बिनेशन की स्वेट शर्ट पहनी थी जिसके साथ उन्होंने व्हाइट जींस पेयर की थी. ये कपल विंटर वाइब्स देता हुआ नजर आया.
