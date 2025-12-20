'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत परवीन को दिया पार्टी में आने का न्योता

महिसी विधानसभा के आरजेडी विधायक कृष्णा गौतम हमेशा हवाई चप्पल पहनकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में दिल्ली से पटना हवाई जहाज से आते समय भी उन्होंने हवाई चप्पल पहनकर ही सफर किया. मीडिया ने जब उन्हें घेर लिया तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए क्या ऑटो से दिल्ली जाएंगे. उन्होंने कहा कि चप्पल तो कंफर्टेबल और चलने में आसान होती है. इसलिए मैं चप्पल पहनता हूं. मैं गरीब आदमी हूं लेकिन समय तो सबको उतना ही मिलता है समय कम रहने के कारण हवाई चप्पल पहनकर ही हवाई जहाज से आया हूं.

वहीं मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब हटाने की कोशिश मामले पर विधायक कृष्णा गौतम ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि नुसरत आप आरजेडी में आ जाइए. उन्होंने कहा कि मैं तो कहूंगा कि जिस तरह से बहन नुसरत का जो अपमान हुआ है यह सिर्फ उनका अपमान नहीं है, यह पूरे बहन बेटियों का अपमान है.

नुसरत आपके अपमान का एक-एक कर लेंगे हिसाब- कृष्णा गौतम

साथ ही कहा कि भारत के संविधान में जिस तरह से धर्म की आजादी दी गई है यह उसका अपमान है. मैं बहन नुसरत प्रवीण को कहता हूं कि आप राष्ट्रीय जनता दल में आइए. हम आरजेडी परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं. यह जो अभी संघवाद चल रहा है और उसमें मां बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा है उसका एक-एक करके हिसाब लेंगे.

अपने बयान से पलट रहे मांझी- गौतम

जीतन राम मांझी पर हमला करते हुए विधायक कृष्णा गौतम ने कहा कि जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोर मरोड़ कर दिखाया गया है. वह पलट रहे हैं. हालांकि मांझी ने स्वीकार किया है कि किस तरह से जनादेश की चोरी होती है. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके ब्यूरोक्रेट को अपने मन के अनुसार परिणाम बदलने में सहयोग लेकर के परिणाम को बदला है. इसलिए राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि पूरे बिहार का चुनाव के रिजल्ट को निरस्त करवाइए और फिर से इलेक्शन करवाइए.

