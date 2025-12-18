एसी-फ्रिज के हिसाब से कितना बड़ा लगवाएं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना की लिमिट

अगर आप एसी-फ्रिज के लिए सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं. तो आपको बता दें एक 1 टन इन्वर्टर एसी एवरेज 1 से 1.2 यूनिट प्रति घंटे बिजली खर्च करता है. अगर रोज 6 से 8 घंटे एसी चलता है. तो सिर्फ एसी के लिए ही 6 से 10 यूनिट बिजली चाहिए. ऐसे में कम से कम 3 किलोवाट का सोलर पैनल जरूरी हो जाता है.