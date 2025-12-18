हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एसी-फ्रिज के हिसाब से कितना बड़ा लगवाएं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना की लिमिट

एसी-फ्रिज के हिसाब से कितना बड़ा लगवाएं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना की लिमिट

PM Surya Ghar Yojana: एसी और फ्रिज जैसे भारी बिजली उपकरणों के लिए कौनसा सोलर पैनल सही रहता है.जान लीजिए खपत इसे लेकर क्या है योजना में सब्सिडी की लिमिट.

18 Dec 2025 03:44 PM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: एसी और फ्रिज जैसे भारी बिजली उपकरणों के लिए कौनसा सोलर पैनल सही रहता है.जान लीजिए खपत इसे लेकर क्या है योजना में सब्सिडी की लिमिट.

बिजली के बढ़ते बिल से राहत पाने के लिए अब ज्यादा लोग सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं. खासतौर पर एसी और फ्रिज जैसे भारी बिजली खपत वाले उपकरणों के लिए सही साइज का सोलर सिस्टम चुनना जरूरी है. गलत वाॅट का पैनल लगवाने से न तो पूरा फायदा मिलता है और न ही लागत वसूल हो पाती है.

अगर आप एसी-फ्रिज के लिए सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं. तो आपको बता दें एक 1 टन इन्वर्टर एसी एवरेज 1 से 1.2 यूनिट प्रति घंटे बिजली खर्च करता है. अगर रोज 6 से 8 घंटे एसी चलता है. तो सिर्फ एसी के लिए ही 6 से 10 यूनिट बिजली चाहिए. ऐसे में कम से कम 3 किलोवाट का सोलर पैनल जरूरी हो जाता है.
अगर आप एसी-फ्रिज के लिए सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं. तो आपको बता दें एक 1 टन इन्वर्टर एसी एवरेज 1 से 1.2 यूनिट प्रति घंटे बिजली खर्च करता है. अगर रोज 6 से 8 घंटे एसी चलता है. तो सिर्फ एसी के लिए ही 6 से 10 यूनिट बिजली चाहिए. ऐसे में कम से कम 3 किलोवाट का सोलर पैनल जरूरी हो जाता है.
अब फ्रिज की खपत की बात करें तो. नार्मल डबल डोर फ्रिज दिन में करीब 1 से 1.5 यूनिट बिजली लेता है. फ्रिज लगातार चलता है. इसलिए इसकी खपत पूरे दिन में जुड़ जाती है. एसी के साथ अगर फ्रिज भी जोड़ दें. तो कुल डिमांड और बढ़ जाती है.
अब फ्रिज की खपत की बात करें तो. नार्मल डबल डोर फ्रिज दिन में करीब 1 से 1.5 यूनिट बिजली लेता है. फ्रिज लगातार चलता है. इसलिए इसकी खपत पूरे दिन में जुड़ जाती है. एसी के साथ अगर फ्रिज भी जोड़ दें. तो कुल डिमांड और बढ़ जाती है.
18 Dec 2025 03:44 PM (IST)
