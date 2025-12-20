भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. इस शृंखला में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट अनुसार टीम इंडिया को बड़ा झटका लगने वाला है. खबर है कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर बैठ सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के मद्देनजर बुमराह और पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को मिस कर सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे!

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया, "टीम मैनेजमेंट का बुमराह को लेकर प्लान स्पष्ट है. बाहर उनकी फिटनेस को लेकर अलग-अलग तरह की बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन आपको उन मैचों और उस क्रिकेट फॉर्मेट को प्राथमिकता देनी होती है, जिनमें आप बुमराह को खिलाना चाहते हैं. यह टीम की दृष्टि से अच्छा है कि वो वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा टी20 मैच खेलें."

सूत्र ने बताया कि हालिया टी20 मैचों ने चयनकर्ताओं को स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने में सहायक होगी.

हार्दिक पांड्या भी बाहर!

दूसरी ओर हार्दिक पांड्या को लेकर भी टीम मैनेजमेंट का यही रुख है. वो एशिया कप की चोट के बाद वापस आ रहे हैं, और टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिटनेस बरकरार रहे. मैनेजमेंट का मानना है कि टी20 टीम में फिलहाल बुमराह और हार्दिक 2 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.

हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर बैठ सकते हैं. वहीं अपनी शारीरिक और गेम फिटनेस बरकरार रखने के लिए हार्दिक विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए कुछ मैच खेलते हुए दिख सकते हैं.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 ODI मैचों की शृंखला 11 जनवरी-18 जनवरी तक खेली जाएगी. ये तीन मुकाबले क्रमशः वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे.

