हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप

India ODI Squad for New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. इस वनडे सीरीज से जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या बाहर बैठ सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. इस शृंखला में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट अनुसार टीम इंडिया को बड़ा झटका लगने वाला है. खबर है कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर बैठ सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के मद्देनजर बुमराह और पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को मिस कर सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे!

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया, "टीम मैनेजमेंट का बुमराह को लेकर प्लान स्पष्ट है. बाहर उनकी फिटनेस को लेकर अलग-अलग तरह की बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन आपको उन मैचों और उस क्रिकेट फॉर्मेट को प्राथमिकता देनी होती है, जिनमें आप बुमराह को खिलाना चाहते हैं. यह टीम की दृष्टि से अच्छा है कि वो वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा टी20 मैच खेलें."

सूत्र ने बताया कि हालिया टी20 मैचों ने चयनकर्ताओं को स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने में सहायक होगी.

हार्दिक पांड्या भी बाहर!

दूसरी ओर हार्दिक पांड्या को लेकर भी टीम मैनेजमेंट का यही रुख है. वो एशिया कप की चोट के बाद वापस आ रहे हैं, और टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिटनेस बरकरार रहे. मैनेजमेंट का मानना है कि टी20 टीम में फिलहाल बुमराह और हार्दिक 2 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.

हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर बैठ सकते हैं. वहीं अपनी शारीरिक और गेम फिटनेस बरकरार रखने के लिए हार्दिक विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए कुछ मैच खेलते हुए दिख सकते हैं.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 ODI मैचों की शृंखला 11 जनवरी-18 जनवरी तक खेली जाएगी. ये तीन मुकाबले क्रमशः वडोदरा, राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

इन 7 खिलाड़ियों को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिलेगी जगह? लिस्ट में ऋषभ पंत समेत कई बड़े स्टार

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Team India Squad JASPRIT BUMRAH INDIA VS NEW ZEALAND HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Breaking: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ी मुश्किल | Imran Khan |
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Pakistan Breaking: इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा | Imran Khan | Jail | Pakistan News
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने किस बात को लेकर यात्री को पीटा | Airport News
Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget