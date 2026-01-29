हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रेन में गलती से भी मत कर देना ये 4 गलतियां, वरना जाना पड़ सकता है जेल

ट्रेन में गलती से भी मत कर देना ये 4 गलतियां, वरना जाना पड़ सकता है जेल

Train Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कुछ आम लगने वाली गलतियां आपको भारी जुर्माने और जेल तक पहुंचा सकती हैं. इसलिए यात्रा से पहले जरूरी नियम जानना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Train Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कुछ आम लगने वाली गलतियां आपको भारी जुर्माने और जेल तक पहुंचा सकती हैं. इसलिए यात्रा से पहले जरूरी नियम जानना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है.

रेल का सफर ज्यादातर लोग आसान और सुरक्षित मानते हैं. लेकिन यहां की गई छोटी सी गलती भी आपको सीधे मुश्किल में डाल सकती है. रेलवे के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं. इनका उल्लंघन करने पर जुर्माना, गिरफ्तारी और जेल तक का रास्ता खुल सकता है. इसलिए ट्रेन में चढ़ने से पहले ये बातें जान लेना बेहद जरूरी है.

1/6
ट्रेन में चढ़ने के बाद सबसे बड़ी गलती है ट्रेन में ज्वलनशील सामान लेकर चलना. पटाखे, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या गैस सिलेंडर जैसी चीजें रेलवे में पूरी तरह बैन हैं. अगर आप ऐसे किसी सामान के साथ पकड़े गए. तो 1000 रुपये तक जुर्माना तीन साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं.
ट्रेन में चढ़ने के बाद सबसे बड़ी गलती है ट्रेन में ज्वलनशील सामान लेकर चलना. पटाखे, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या गैस सिलेंडर जैसी चीजें रेलवे में पूरी तरह बैन हैं. अगर आप ऐसे किसी सामान के साथ पकड़े गए. तो 1000 रुपये तक जुर्माना तीन साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं.
2/6
ट्रेन में सिगरेट पीना और शराब का सेवन करना भी कानूनी अपराध है. कई लोग इसे हल्के में लेते हैं. लेकिन रेलवे एक्ट के तहत यह दंडनीय है. प्लेटफॉर्म हो या कोच कहीं भी धूम्रपान या शराब पीते पकड़े गए तो फाइन लग सकता है और हालात गंभीर होने पर जेल भी हो सकती है.
ट्रेन में सिगरेट पीना और शराब का सेवन करना भी कानूनी अपराध है. कई लोग इसे हल्के में लेते हैं. लेकिन रेलवे एक्ट के तहत यह दंडनीय है. प्लेटफॉर्म हो या कोच कहीं भी धूम्रपान या शराब पीते पकड़े गए तो फाइन लग सकता है और हालात गंभीर होने पर जेल भी हो सकती है.
Published at : 29 Jan 2026 02:55 PM (IST)
