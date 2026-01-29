ट्रेन में गलती से भी मत कर देना ये 4 गलतियां, वरना जाना पड़ सकता है जेल

ट्रेन में चढ़ने के बाद सबसे बड़ी गलती है ट्रेन में ज्वलनशील सामान लेकर चलना. पटाखे, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या गैस सिलेंडर जैसी चीजें रेलवे में पूरी तरह बैन हैं. अगर आप ऐसे किसी सामान के साथ पकड़े गए. तो 1000 रुपये तक जुर्माना तीन साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं.