हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया

बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया

Bihar Bus Fare Hike: बिहार सरकार ने बस का किराया 10 से 15 प्रतिशत से बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके लिए परिवहन विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है. 

By : शशांक कुमार | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 30 May 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • निर्धारित से अधिक किराया लेने पर कार्रवाई होगी.

बिहार के लोगों के लिए अब बस का सफर महंगा होने वाला है, क्योंकि बस किराया एक जून से बढ़ने वाला है. बिहार सरकार ने बस का किराया 10 से 15 प्रतिशत से बढ़ाने का फैसला लिया है. बसों का किराया बढ़ाने का फैसला बिहार के परिवहन विभाग ने लिया है. इसके लिए विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है. 

इस अधिसूचना में कहा गया है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और परिचालन खर्च बढ़ा है, उसे देखते हुए ही किराए का पुनर्निर्धारण किया गया है. सरकार ने साधारण से लेकर डीलक्स और एसी सभी तरह की बसों के किराये में बढ़ोतरी की है. 

बिहार के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सम्राट सरकार का ऐक्शन शुरू, शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश

साधारण बस का नया किराया किताना होगा?

सरकार ने नया किराया दूरी के आधार पर तय किया है. साधारण बसों में 50 किलोमीटर तक यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1.73 रुपये किराया लिया जाएगा, जबकि पहले यह 1.50 रुपये था.  वहीं, 100 किलोमीटर तक के लिए प्रति किमी 1.71 रुपये तथा 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.65 रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है. 

डीलक्स और एसी बसों का किराया भी बढ़ा

इसी तरह डीलक्स बस सेवा में 50 किलोमीटर तक का सफर के लिए किराया 1.96 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय किया गया है. 100 किलोमीटर तक की यात्रा करने पर 1.94 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लगेगा. 

वहीं, एसी बस में 50 किलोमीटर तक की यात्रा पर नया किराया 2.30 प्रति किमी तय किया गया है. 100 किलोमीटर तक सफर के लिए 2.28 रुपये प्रति किमी के हिसाब से किराया लगेगा. नई दरों के अनुसार, सरकारी बसों के साथ ही निजी बस संचालक भी किराये में बढ़ोतरी करेंगे. 

तय सीमा से अधिक किराया लेने पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो किराया व्यवस्था की निगरानी करें. यदि कोई बस संचालक तय किराए से अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

बता दें कि बिहार में बीते 5 सालों से बस किराये में संशोधन नहीं किया गया था, जबकि हर पांच साल में किराये के पुनर्निर्धारण का नियम है. डीजल की बढ़ती कीमतों, रखरखाव खर्च और बस संचालन की लागत को देखते हुए किराया बढ़ाना आवश्यक हो गया था. इसके बाद ही सरकार ने नई दरों की अधिसूचना जारी की है. 

बिहार में आंधी-बारिश का कहर, वज्रपात से 12 की मौत, 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

 

और पढ़ें
Published at : 30 May 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Bus Fare BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार
बिहार में मठ, मंदिरों की जमीन हड़पने वालों की अब खैर नहीं! सम्राट सरकार बनाएगी स्पेशल सेल
बिहार में मठ, मंदिरों की जमीन हड़पने वालों की अब खैर नहीं! सम्राट सरकार बनाएगी स्पेशल सेल
बिहार
बिहार में आंधी-बारिश का कहर, वज्रपात से 12 की मौत, 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
बिहार में आंधी-बारिश का कहर, वज्रपात से 12 की मौत, 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
बिहार
बिहार के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सम्राट सरकार का ऐक्शन शुरू, शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश
बिहार के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सम्राट सरकार का ऐक्शन शुरू, शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश
Advertisement

वीडियोज

CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
दिल्ली NCR
दिल्ली: ईद की खुशियों में मौत का मातम! जहांगीरपुरी में सिगरेट के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या
दिल्ली: ईद की खुशियों में मौत का मातम! जहांगीरपुरी में सिगरेट के विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या
आईपीएल 2026
Riyan Parag Statement: '215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
'215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
शिक्षा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget