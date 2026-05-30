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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFridge Snow Tips: क्या आपके फ्रिज में बार-बार जम जाती है बर्फ, गलती से भी न करें इग्नोर, इन 4 उपाय से करें ठीक

Fridge Snow Tips: क्या आपके फ्रिज में बार-बार जम जाती है बर्फ, गलती से भी न करें इग्नोर, इन 4 उपाय से करें ठीक

Refrigerator Tips: आपके फ्रिज में भी बार-बार बर्फ की मोटी परत जम जाती है तो ये खबर आपके लिए है. इन 4 उपाय के जरिए आप अपने फ्रिज को बिना किसी परेशानी के ठीक कर बिजली की अच्छी खासी बचत भी कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 30 May 2026 08:59 AM (IST)
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  • फ्रिज फ्रीजर में मोटी बर्फ जमने के कई कारण हो सकते हैं।
  • बार-बार दरवाजा खोलने और खराब रबर गैस्केट से समस्या बढ़ती है।
  • गलत तापमान सेटिंग या अधिक कूलिंग से भी होती है परेशानी।
  • बर्फ जमने से बिजली बिल बढ़ता है, डीफ्रॉस्ट से करें ठीक।

Freezer Section: गर्मियों का मौसम शुरू हो या फिर न हो फ्रिज की डिमांड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. लेकिन, ज्यादातर इस बात से बेहद ही अंजान रहते हैं कि उनके फ्रीजर सेक्शन में जरूरत से ज्यादा और मोटी बर्फ की परत अचानक से ही जमने लगती है. ऐसे में आपको इसे इग्नोर करने के बजाय सही समय रहते हुए ठीक कराना चाहिए. तो वहीं, विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कुछ सामान्य गलतियां और तकनीकी वजह होते ही है जिसकी वजह से बर्फ की मोटी परत जमने लगती है. 

1. बार-बार दरवाजा खोलना

अधिकांश लोग गर्मी के मौसम में फ्रिज को बार-बार खोलते हैं, जिससे बाहर की गर्मी न सिर्फ अंदर आती है बल्कि ठंडी हवा बाहर चली जाती है. तो वहीं, यह नमी ठंडी सतह के संपर्क में आकर तेजी से बर्फ में पूरी तरह से बदल जाती है. 

2. खराब रबर गैस्केट का लगे रहना  

इतना ही नहीं, फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर सील अगर ढीली या पूरी तरह से खराब है, तो बाहर की हवा लगातार अंदर आती रहेगी. इसकी वदह से अंदर का तापमान पूरी तरह से बिगड़ने लगता है और बर्फ की मोटी परत जमना शुरू हो जाती है.

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3. गलत तापमान पर फ्रिज को सेट रखना

ज्यादा ठंडक पाने के लिए हम फ्रिज के तापमान को बेहद ही कम स्तर पर सेट करके छोड़ देते हैं. ऐसा करने से फ्रीजर को ओवरलोड उठाना पड़ता है. लेकिन, सामान्य तौर पर फ्रिज का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का तापमान  केवल 18 डिग्री सेल्सियस पर ही हर किसी को रखना चाहिए. 

4. बिजली बिल और परफॉरमेंस पर असर

इतना ही नहीं, फ्रीजर में ज्यादा बर्फ जमा होने से हवा का बहाव पूरी तरह से रुक जाता है.  इस वजह से अंदर रखे सामान को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को लगातार देर तक काम करना पड़ता है, जिससे सीधे तौर पर आपके बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. 

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आखिर बर्फ की मोटी परत को कैसे करें ठीक?

और सबसे आखिरी में यह सवाल आता है कि बर्फ की मोटी परत को आप कैसे ठीक कर सकते हैं. इसके लिए अगर आपके पास डायरेक्ट कूल मॉडल है, तो डीफ्रॉस्ट बटन का इस्तेमाल करना न भूलें. इसके अलावा, महीने में कम से कम एक बार फ्रिज को पूरी तरह खाली करके उसकी अच्छी तरह से सफाई कर लें.  

Published at : 30 May 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Refrigerator Utility News Fridge Snow Tips
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