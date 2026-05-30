घर के लिए कौन सा सीमेंट है सबसे बेहतर ? यहां जानें OPC और PPC में आखिर क्या है फर्क?

Which Cement Is Best: आज के समय में लोग अपने घर को बनाते वक्त क्या कुछ नहीं करते हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग अपना आशियाना बनाते समय इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि उनके घर के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा सीमेंट रहेगा. तो वहीं, बाजार में दो तरह के सीमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो है ओर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट. तो आइए इस खबर में जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर और आपके घर के लिए क्या है सबसे ज्यादा बेस्ट.

आखिर क्या है दोनों सीमेंट में अंतर?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन दोनों सीमेंट में क्या अंतर है, जिसकी वजह से ये घर को बनाने के लिए खास माने जाते हैं.

ओर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC)

दरअसल, यह एक तरह का पारंपरिक और शुद्ध सीमेंट होता है. जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बेहद ही तेजी से सूखने का काम करता है. इसके अलावा शुरुआती दिनों में ही कंक्रीट को भारी मजबूती देने का भी काम करता है. इतना ही नहीं, बहुमंजिला इमारतों, भारी पिलर और व्यावसायिक निर्माण में इस सीमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

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पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (PPC)

बात करें इस सीमेंट के बारे में तो यह आधुनिक होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है. इसमें फ्लाई ऐश यानी ज्वालामुखीय राख या कोयले की राख को खास तौर से मिलाया जाता है ताकि यह शुरुआती दिनों में आसानी से टिक सके.

आपके घर के लिए कौन सा सीमेंट है बेस्ट?

आगर आप बेहद ही सामान्य घर बना रहे हैं तो आपके लिए पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट से बेहतरीन विकल्प और कुछ नहीं है. तो वहीं, दीवारों की प्लास्टरिंग और सामान्य ढलाई के लिए यह सीमेंट आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यह एक तरह से घर की सीलन को भी रोकने का काम करता है.

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इसके अलावा अगर आपको घर की छत या फिर हैवी पिलर की ढलाई करनी है और आप चाहते हैं कि शटरिंग जल्दी ही खुले, तो उन हिस्सों के लिए ओर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है. हांलाकि, कई विशेषज्ञ और इंजीनियर भी घर के अलग-अलग हिस्सों में इन दोनों सीमेंट का मिल-जुलकर ही सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं.