हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBest Cement: घर के लिए कौन सा सीमेंट है सबसे बेहतर ? यहां जानें OPC और PPC में आखिर क्या है फर्क?

Best Cement: घर के लिए कौन सा सीमेंट है सबसे बेहतर ? यहां जानें OPC और PPC में आखिर क्या है फर्क?

Types of Cement: अगर आप भी घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर के लिए कौन सा सीमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट है और क्यों. यहां जानें दोनों सीमेंट के बीच के अंतर के बारे में.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 30 May 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

Which Cement Is Best: आज के समय में लोग अपने घर को बनाते वक्त क्या कुछ नहीं करते हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग अपना आशियाना बनाते समय इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि उनके घर के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा सीमेंट रहेगा. तो वहीं, बाजार में दो तरह के सीमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो है ओर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट. तो आइए इस खबर में जानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर और आपके घर के लिए क्या है सबसे ज्यादा बेस्ट. 

आखिर क्या है दोनों सीमेंट में अंतर?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन दोनों सीमेंट में क्या अंतर है, जिसकी वजह से ये घर को बनाने के लिए खास माने जाते हैं.

ओर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) 

दरअसल, यह एक तरह का पारंपरिक और शुद्ध सीमेंट होता है. जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बेहद ही तेजी से सूखने का काम करता है. इसके अलावा शुरुआती दिनों में ही कंक्रीट को भारी मजबूती देने का भी काम करता है. इतना ही नहीं, बहुमंजिला इमारतों, भारी पिलर और व्यावसायिक निर्माण में इस सीमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

Indian Rupee News: भारत का रुपया इन देशों की करेंसी पर भारी, छुट्टियों में कम पैसों में कर सकते हैं मौज

पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (PPC)

बात करें इस सीमेंट के बारे में तो यह आधुनिक होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है. इसमें फ्लाई ऐश यानी ज्वालामुखीय राख या कोयले की राख को खास तौर से मिलाया जाता है ताकि यह शुरुआती दिनों में आसानी से टिक सके.

आपके घर के लिए कौन सा सीमेंट है बेस्ट?

आगर आप बेहद ही सामान्य घर बना रहे हैं तो आपके लिए पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट से बेहतरीन विकल्प और कुछ नहीं है. तो वहीं, दीवारों की प्लास्टरिंग और सामान्य ढलाई के लिए यह सीमेंट आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यह एक तरह से घर की सीलन को भी रोकने का काम करता है. 

मोबाइल नंबर से ऐसे चेक करें गैस सब्सिडी, मिनटों में पता चल जाएगा खाते में पैसा आया कि नहीं

इसके अलावा अगर आपको घर की छत या फिर हैवी पिलर की ढलाई करनी है और आप चाहते हैं कि शटरिंग जल्दी ही खुले, तो उन हिस्सों के लिए ओर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है. हांलाकि, कई विशेषज्ञ और इंजीनियर भी घर के अलग-अलग हिस्सों में इन दोनों सीमेंट का मिल-जुलकर ही सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. 

Published at : 30 May 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Utility News House Construction Types Of Cement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Best Cement: घर के लिए कौन सा सीमेंट है सबसे बेहतर ? यहां जानें OPC और PPC में आखिर क्या है फर्क?
घर के लिए कौन सा सीमेंट है सबसे बेहतर ? यहां जानें OPC और PPC में आखिर क्या है फर्क?
यूटिलिटी
Summer Tips: क्या आप जनाते हैं कूलर में मटका रखने का वायरल जुगाड़, वाकई मिलती है AC जैसी ठंडी हवा?
क्या आप जनाते हैं कूलर में मटका रखने का वायरल जुगाड़, वाकई मिलती है AC जैसी ठंडी हवा?
यूटिलिटी
Indian Railways: ट्रेन में शराब ले जाना है या नहीं? सफर से पहले जान लें रेलवे के सभी जरूरी नियम
ट्रेन में शराब ले जाना है या नहीं? सफर से पहले जान लें रेलवे के सभी जरूरी नियम
यूटिलिटी
आयुष्मान योजना में कौन सा इलाज फ्री और कौन सा नहीं? कार्ड बनवाने से पहले जान लें
आयुष्मान योजना में कौन सा इलाज फ्री और कौन सा नहीं? कार्ड बनवाने से पहले जान लें
Advertisement

वीडियोज

CNG Price Hike: आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका! सीएनजी की कीमतों में अचानक हुआ भारी उछाल! | Mumbai
Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: नौतपा में बारिश ने बदल दिया पूर्वांचल के मौसम का मिजाज, 13 डिग्री तक लुढ़का पारा
वाराणसी: नौतपा में बारिश ने बदल दिया पूर्वांचल के मौसम का मिजाज, 13 डिग्री तक लुढ़का पारा
आईपीएल 2026
GT vs RR: शुभमन गिल ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड, IPL इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने
शुभमन गिल ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड, IPL इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' का रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' का रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
शिक्षा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget