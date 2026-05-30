ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
US Iran Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईरान के साथ संभावित समझौते की समीक्षा की, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
US Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में करीब दो घंटे तक प्रस्तावित समझौते की समीक्षा की, लेकिन बैठक के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका.
व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि कोई भी समझौता तभी होगा जब वह अमेरिका के हितों और ट्रंप की तय शर्तों पर खरा उतरेगा. दूसरी ओर, ईरान का कहना है कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी किसी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंचा गया है.
ट्रंप ने नहीं दी मंजूरी
व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में शुक्रवार को हुई बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित समझौते के ढांचे की समीक्षा की. यह समझौता क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है. हालांकि बैठक के बाद भी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया. बैठक के बाद एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने एएफपी से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल वही समझौता स्वीकार करेंगे जो अमेरिका के लिए लाभकारी हो और उनकी तय लाल रेखाओं यानी शर्तों को पूरा करता हो. अधिकारी ने दोहराया कि ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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ट्रंप ने समझौते की रूपरेखा बताई, ईरान ने उठाए सवाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ संभावित समझौते की कुछ मुख्य बातें साझा की थीं. ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोला जा सकता है, समुद्री जहाजों की आवाजाही में आने वाली रुकावटें हटाई जा सकती हैं और ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है. हालांकि ईरान ने ट्रंप के कई दावों पर सवाल उठाए हैं. ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सही नहीं है.
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Source: IOCL