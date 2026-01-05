अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर हमला हुआ है. सुरक्षाबलों ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस हमले से जुड़ी तस्वीर सामने आई है, जिसमें जेडी वेंस के घर की खिड़कियां टूटी नजर आ रही है. इस हमले के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट ईस्ट वालनट हिल्स स्थित उनके आवास पर पहुंचे और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया. हालांकि अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि उसके खिलाफ आरोप दायर किए गए हैं या नहीं.

जेडी वेंस के घर में नहीं घुसा संदिग्ध

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच में अधिकारियों का मानना ​​​​है कि संदिग्ध उपराष्ट्रपति के घर में नहीं घुसा था. हमले के समय न तो जेडी वेंस और न ही उनका परिवार घर पर मौजूद था. पिछले हफ्ते वेनेजुएला में अमेरिका के लाइव एक्शन को देखने के लिए ट्रंप और वरिष्ठ अधिकारियों को साथ जेडी वेंस मौजूद नहीं थे. जेडी वेंस के कार्यालय की ओर से बताया गया कि वे इस प्लानिंग में शामिल थे.

जेडी वेंस के घर के पास बढ़ाई गई थी सुरक्षा

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, जेडी वेंस के आवास के आसपास की सड़कें रविवार (4 जनवरी 2025) तक कई दिनों से बंद थीं. वहां पुलिस चौकियां स्थापित की गई थीं और स्थानीय लोगों को पुलिस की मौजूदगी के लिए तैयार रहने को कहा गया था. FOX19 NOW की रिपोर्ट के मुताबिक सिनसिनाटी पुलिस ने बताया कि एक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस अधिकारी ने रात करीब 12:15 बजे घर के पास एक व्यक्ति को भागते हुए देखा.

अमेरिकी अधिकारियों ने शुरू की जांच

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जवान स्थानीय पुलिस के साथ जेडी वेंस के घर पर पहुंचे. उन्होंने इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की और प्रारंभिक जांच में सहयोग किया. घर पर कई घंटे बिताने के बाद सीक्रेट सर्विस के जवान वहां से चले गए. संदिग्ध शख्स ने ऐसा क्यों किया, यह अभी स्पष्ट नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि वे जांच कर सबूत जुटा रहे हैं.