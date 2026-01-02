एक्सप्लोरर
ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट
यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवन (RailOne) मोबाइल ऐप पर खास छूट देने का ऐलान किया है.
अब ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेने के लिए स्टेशन पर लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है. समय बदल चुका है और रेलवे भी डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब जनरल यानी अनारक्षित टिकट भी आप अपने मोबाइल फोन से कुछ ही मिनटों में बुक कर सकते हैं. यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवन (RailOne) मोबाइल ऐप पर खास छूट देने का ऐलान किया है. इस सुविधा का सीधा फायदा आम यात्रियों को मिलेगा, जो रोजमर्रा की यात्रा के लिए जनरल टिकट लेते हैं.
1/6
2/6
Published at : 02 Jan 2026 09:09 AM (IST)
यूटिलिटी
10 Photos
85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव
यूटिलिटी
6 Photos
नए साल में छूनी भी नहीं पड़ेगी सैलरी, 2026 में काम आएंगे इनवेस्टमेंट के ये बेस्ट तरीके
यूटिलिटी
6 Photos
क्या आरपीएफ के जवान चेक कर सकते हैं आपका ट्रेन टिकट, आपके साथ ऐसा हो तो कहां कर सकते हैं शिकायत?
यूटिलिटी
6 Photos
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
महाराष्ट्र
'क्योंकि वो अंधे हैं तो दिखता नहीं कि राहुल गांधी...', रामभद्राचार्य के बयान पर नाना पटोले का पलटवार
इंडिया
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
आईपीएल 2026
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion