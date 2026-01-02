हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट

ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट

यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवन (RailOne) मोबाइल ऐप पर खास छूट देने का ऐलान किया है.

02 Jan 2026 09:09 AM (IST)
यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवन (RailOne) मोबाइल ऐप पर खास छूट देने का ऐलान किया है.

अब ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेने के लिए स्टेशन पर लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है. समय बदल चुका है और रेलवे भी डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब जनरल यानी अनारक्षित टिकट भी आप अपने मोबाइल फोन से कुछ ही मिनटों में बुक कर सकते हैं. यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवन (RailOne) मोबाइल ऐप पर खास छूट देने का ऐलान किया है. इस सुविधा का सीधा फायदा आम यात्रियों को मिलेगा, जो रोजमर्रा की यात्रा के लिए जनरल टिकट लेते हैं.

रेलवे ने रेलवन मोबाइल ऐप के जरिए अनारक्षित (जनरल) टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा यानी पूरे 6 महीने तक यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा.
रेलवे ने रेलवन मोबाइल ऐप के जरिए अनारक्षित (जनरल) टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा यानी पूरे 6 महीने तक यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा.
इस योजना का लाभ उन सभी यात्रियों को मिलेगा जो जनरल टिकट, मोबाइल ऐप से डिजिटल पेमेंट के जरिए बुक करते हैं. अगर आप रोज ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
इस योजना का लाभ उन सभी यात्रियों को मिलेगा जो जनरल टिकट, मोबाइल ऐप से डिजिटल पेमेंट के जरिए बुक करते हैं. अगर आप रोज ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
