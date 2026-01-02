ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट

रेलवे ने रेलवन मोबाइल ऐप के जरिए अनारक्षित (जनरल) टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है. यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगा यानी पूरे 6 महीने तक यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा.