एक्सप्लोरर
दिल्ली में सालाना 5 लाख कमाने वालों को कैसे मिलेगा फ्री इलाज, क्या-क्या डॉक्युमेंट्स दिखाने होंगे जरूरी?
EWS Free Treatment: दिल्ली में EWS मरीज सालाना 5 लाख तक की आय वालों के लिए फ्री इलाज के पात्र हैं. लेकिन जान लीजिए इसके लिए आपको कौनसे सरकारी दस्तावेज दिखाना जरूरी है.
स्वास्थ्य हर इंसान के लिए बुनियादी जरूरत है. बिना सेहत के न काम ठीक से हो पाता है. न जिंदगी सुकून से चलती है. लेकिन हकीकत यह भी है कि आज के समय में इलाज बहुत महंगा हो गया है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है.
1/6
2/6
Published at : 03 Jan 2026 01:24 PM (IST)
Tags :EWS Utility News Free Treatment
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में सालाना 5 लाख कमाने वालों को कैसे मिलेगा फ्री इलाज, क्या-क्या डॉक्युमेंट्स दिखाने होंगे जरूरी?
यूटिलिटी
6 Photos
पर्सनल लोन चुकाने से पहले हो गई कर्जदार की मौत तो कौन भरेगा पैसा, जानें क्या हैं नियम?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'घर कब आओगे' गाने पर सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने BSF के जवानों के साथ किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शाहरुख खान को समझ में आ गया है...', BCCI के फैसले पर संगीत सोम की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में सालाना 5 लाख कमाने वालों को कैसे मिलेगा फ्री इलाज, क्या-क्या डॉक्युमेंट्स दिखाने होंगे जरूरी?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion