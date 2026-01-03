दिल्ली में सालाना 5 लाख कमाने वालों को कैसे मिलेगा फ्री इलाज, क्या-क्या डॉक्युमेंट्स दिखाने होंगे जरूरी?

महंगे इलाज की चुनौती को देखते हुए सरकारें लोगों के लिए लिए खास सुविधाएं लाती हैं. दिल्ली सरकार ने EWS वर्ग के लिए बड़ी राहत दी है. सालाना आय की सीमा अब 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसका सीधा फायदा यह है कि अब ज्यादा परिवार फ्री इलाज के दायरे में आ गए हैं.