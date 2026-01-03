दिल्ली में सालाना 5 लाख कमाने वालों को कैसे मिलेगा फ्री इलाज, क्या-क्या डॉक्युमेंट्स दिखाने होंगे जरूरी?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीदिल्ली में सालाना 5 लाख कमाने वालों को कैसे मिलेगा फ्री इलाज, क्या-क्या डॉक्युमेंट्स दिखाने होंगे जरूरी?

EWS Free Treatment: दिल्ली में EWS मरीज सालाना 5 लाख तक की आय वालों के लिए फ्री इलाज के पात्र हैं. लेकिन जान लीजिए इसके लिए आपको कौनसे सरकारी दस्तावेज दिखाना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Jan 2026 01:24 PM (IST)
स्वास्थ्य हर इंसान के लिए बुनियादी जरूरत है. बिना सेहत के न काम ठीक से हो पाता है. न जिंदगी सुकून से चलती है. लेकिन हकीकत यह भी है कि आज के समय में इलाज बहुत महंगा हो गया है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है.

महंगे इलाज की चुनौती को देखते हुए सरकारें लोगों के लिए लिए खास सुविधाएं लाती हैं. दिल्ली सरकार ने EWS वर्ग के लिए बड़ी राहत दी है. सालाना आय की सीमा अब 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसका सीधा फायदा यह है कि अब ज्यादा परिवार फ्री इलाज के दायरे में आ गए हैं.
निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज पाने का मौका अब पहले से ज्यादा लोगों को मिलेगा. आपको बता दें जो मरीज सालाना 5 लाख रुपये तक कमाते हैं और EWS श्रेणी में आते हैं. वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं. मरीज को यह साबित करना होगा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है.
Published at : 03 Jan 2026 01:24 PM (IST)
