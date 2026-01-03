एक्सप्लोरर
बार-बार खराब हो रहा आपका भी वाई-फाई, जानें कंपनी से कैसे ले सकते हैं हर्जाना?
Wifi Compensation: अगर आपके घर में लगा हुआ वाई फाई बार-बार खराब हो रहा है. और शिकायत के बाद भी कंपनी सर्विस ठीक नहीं करती. तो आप हर्जाने का दावा कर सकते हैं. जान लें प्रोसेस.
आज के दौर में वाई फाई हर घर की बुनियादी जरूरत बन चुका है. पढ़ाई से लेकर ऑफिस का काम, ऑनलाइन बैंकिंग, मनोरंजन और सरकारी सेवाएं, सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर है. ऐसे में अगर वाई फाई बार बार खराब हो जाए. तो काफी परेशानी आती है.
1/6
2/6
Published at : 03 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Tags :Compensation WiFi Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
पर्सनल लोन चुकाने से पहले हो गई कर्जदार की मौत तो कौन भरेगा पैसा, जानें क्या हैं नियम?
यूटिलिटी
10 Photos
85 साल की उम्र तक इनवेस्टमेंट और रिटायरमेंट पर ज्यादा कैश, NPS के नियमों में हुए ये 10 बदलाव
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion