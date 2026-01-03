बार-बार खराब हो रहा आपका भी वाई-फाई, जानें कंपनी से कैसे ले सकते हैं हर्जाना?

अगर आपका वाई-फाई बार-बार खराब हो तो कई आपको चुप नहीं बैठना नहीं है. आप इसके लिए अपनी कंपनी से हर्जाने की मांग कर सकते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहां उपभोक्ता ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था. लेकिन नेटवर्क अक्सर ठप रहता था.