दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल दहला देते हैं. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सामने आया एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई सहम गया है. तेज रफ्तार, खुली सड़क और पल भर में मच गया कोहराम. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि चलती कार अचानक नियंत्रण खो देती है और देखते ही देखते बड़ा हादसा हो जाता है. कार सेफ्टी रेलिंग तोड़ते हुए सड़क से नीचे जा गिरती है और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ धुएं का गुबार छा जाता है. यह नजारा इतना डरावना है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुआ खतरनाक एक्सीडेंट, राहगीरों ने बचाई जान

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक कार तेज रफ्तार में चल रही होती है. अचानक किसी वजह से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और कार सीधा सेफ्टी रेलिंग की ओर बढ़ जाती है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि रेलिंग टूट जाती है और कार सड़क किनारे नीचे जा गिरती है. हादसे के तुरंत बाद कार के आसपास धुआं ही धुआं फैल जाता है. कुछ पलों के लिए यह साफ नजर नहीं आता कि कार में बैठे लोग सुरक्षित हैं या नहीं. वीडियो में मौजूद लोगों की आवाजों से साफ पता चलता है कि मौके पर अफरा तफरी मच जाती है. राहगीर बिना समय गंवाए मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं.

पूरे परिवार को सुरक्षित निकालने का हो रहा दावा

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि लोग कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं. कार के शीशे टूटे हुए होते हैं और अंदर एक पूरा परिवार फंसा हुआ नजर आता है. धुएं के बीच लोग हिम्मत दिखाते हुए एक एक करके परिवार के सदस्यों को बाहर निकालते हैं. राहत की बात यह रहती है कि समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है.

यूजर्स बोले, राहगीर हमेशा तत्पर रहते हैं

वीडियो को @thakurbjpdelhi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...राहगीर हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं. एक और यूजर ने लिखा...गाड़ी में एयरबैग थे या नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी परिवार बच गया, शुक्र है.

