इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, अभी पूरे कर लें ये जरूरी काम
PM Kisan Yojana 22nd Installment: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों को इंतजार हैं. जान लें कब जारी हो सकती है किस्त और क्या चीजें पूरा करना है जरूरी है.
देश में करोड़ों की संख्या में किसानों की आबादी है. जिनमें से बहुत से किसान आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं है. सरकार इन किसानों को आर्थिक मदद देती है. इसके लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 03:59 PM (IST)
इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, अभी पूरे कर लें ये जरूरी काम
