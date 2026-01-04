इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, अभी पूरे कर लें ये जरूरी काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी महीने में जारी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो कुछ ही हफ्तों में किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. हालांकि इस बार भी सिर्फ वही किसान लाभ ले पाएंगे. जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेट होगा.