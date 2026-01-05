हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फैंस के लिए आई बुरी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली; कोच ने किया कंफर्म

फैंस के लिए आई बुरी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली; कोच ने किया कंफर्म

Virat Kohli will not play delhi vs railways match: विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में शुरुआत के 2 मैच खेले थे, उम्मीद थी कि वह रेलवे के खिलाफ भी खेलेंगे. कोच ने कंफर्म किया है कि वह नहीं खेलेंगे.

By : शिवम | Updated at : 05 Jan 2026 08:49 PM (IST)
विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मंगलवार को होने वाले दिल्ली बनाम रेलवे मैच में नहीं खेलेंगे. इसकी पुष्टि दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह ने की है. इससे पहले कोहली टूर्नामेंट के शुरुआती 2 मैचों में दिल्ली के लिए खेले थे. उम्मीद लगाई जा रही थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ने से पहले कोहली रेलवे के खिलाफ मैच खेल सकते हैं.

बीसीसीआई की गाइडलाइन्स को फॉलो करते हुए विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में शुरूआती 2 मैच खेले थे. उन्होंने आंध्र के खिलाफ पहले मुकाबले में 131 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने गुजरात के खिलाफ भी अर्धशतक जड़ा (77) था. इन दोनों ही मुकाबलों में दिल्ली ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद हुए 3 मैचों में कोहली ने नहीं खेले, जिनमें से 2 मैच दिल्ली ने जीते और 1 हारा.

रेलवे के खिलाफ क्यों नहीं खेलेंगे विराट कोहली?

दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह ने कंफर्म किया कि कोहली रेलवे के खिलाफ नहीं खेलेंगे. उन्होंने कहा, "नहीं, वह उपलब्ध नहीं हैं." भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू हो रही है. उम्मीद थी कि सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ने से पहले वह 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं. 

कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहते हैं, इसलिए वह मंगलवार को नहीं खेलेंगे. दिल्ली टीम ग्रुप डी में हैं, अभी 5 में से 4 मैच जीतकर टीम अपने ग्रुप की अंक तालिका में टॉप पर है.

बीसीसीआई के नियम के अनुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम 2 मैच खेलने थे. आंध्रा और गुजरात के खिलाफ खेलकर कोहली ने ये शर्त पूरी कर ली. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने पिछले हफ्ते कहा था कि कोहली रेलवे के खिलाफ भी मैच खेलेंगे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 05 Jan 2026 08:49 PM (IST)
Vijay Hazare Trophy Delhi Cricket Team VIRAT KOHLI Delhi Vs Railways Vijay Hazare Trophy 2025-26
