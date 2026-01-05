हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह

SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने शुरुआती चरण में सामान्य वर्ग के लिए तय कट ऑफ से ज्यादा अंक पाए हैं, तो उसे सामान्य लिस्ट में जगह मिलेगी

By : निपुण सहगल | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया में अच्छे अंक पाने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी की लिस्ट में जगह पाने के हकदार हैं. कोर्ट ने साफ किया है कि जनरल या ओपन कैटेगरी की सीटें किसी खास सामाजिक वर्ग के लिए नहीं होतीं. यह सभी के लिए खुली हैं. उन्हें मेरिट के आधार पर ही भरा जाना चाहिए.

2021 में सौरभ यादव बनाम यूपी सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि मेरिट के आधार पर आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य कोटे से नौकरी पा सकता है. इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने अब साफ किया है कि चयन प्रक्रिया के शुरुआती चरण में भी मेरिट आधारित लिस्ट जारी होनी चाहिए.

फैसले को सरल भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है :-

  • अगर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने शुरुआती चरण में सामान्य वर्ग के लिए तय कट ऑफ से ज्यादा अंक पाए हैं, तो उसे सामान्य लिस्ट में जगह मिलेगी
  • अगर वह आगे के चरण में भी अधिक अंक पाता है, तो वह सामान्य लिस्ट से नौकरी पा सकता है.
  • अगर आगे के चरण में वह कम अंक पाता है तो उसे वापस आरक्षित श्रेणी में जगह मिल सकती है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा है कि अच्छे अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए. यह सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरुद्ध होगा. यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान की जिला अदालतों और न्यायिक अकादमी में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II के कुल 2,756 पदों की चयन प्रक्रिया से जुड़ा है. 2023 में हुई यह प्रक्रिया दो चरणों में थी-पहला चरण 300 अंकों की लिखित परीक्षा, और दूसरा चरण 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा थी.

मई 2023 में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद भर्ती आयोग ने टाइपिंग टेस्ट के लिए सूची तैयार की. सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ लगभग 196 अंक रहा, जबकि कई आरक्षित श्रेणियों में कट ऑफ इससे काफी अधिक था. कुछ मामलों में तो यह 220 से भी ऊपर था. इसके चलते आरक्षित वर्ग के कई ऐसे उम्मीदवार प्रारंभिक चयन सूची में जगह नहीं बना पाए, जिन्होंने सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे.

अपनी श्रेणी के ऊंचे कट ऑफ के चलते इन अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट में बैठने का अवसर नहीं मिला. मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा. वहां की डिवीजन बेंच ने कहा कि श्रेणीवार शॉर्टलिस्टिंग गलत है. हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 16(4) वंचित तबके के लिए आरक्षण की अनुमति देता है. मनमाने तरीके से वर्गीकरण इसके असल उद्देश्य को नुकसान पहुंचाएगा.

अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दोहरा लाभ मिलने की दलील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोई उम्मीदवार तभी आरक्षण का लाभ लेता है, जब उसे कम क्वालीफाइंग मार्क्स या आयु में छूट जैसे लाभ मिलें. केवल आरक्षित वर्ग का सदस्य होना अपने-आप में आरक्षण का लाभ लेना नहीं माना जा सकता.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 05 Jan 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
India News  Legal News SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार | BJP | PM Modi
MP News: अधिकारियों के लिए RO, जनता के लिए गंदा पानी! 16 मौतों के बाद खुली पोल |ABPLIVE
Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम: बुर्का या घूंघट पर गहने नहीं बेचेंगे | ABP News
Sambhal में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन: रातभर चला अभियान, DM-SP खुद मैदान में | ABP Report
Maharashtra: Asaduddin Owaisi की रैली में भारी बवाल..बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठियां!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
बॉलीवुड
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
जनरल नॉलेज
Litton Das: भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget