हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट

बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट

Bihar Weather Update: आज सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया. अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 07:21 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार ठंड की चपेट में है और कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम रखी है. इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 7 जनवरी तक कई जिलों में घने कोहरे की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे उत्तर और उत्तर-पूर्वी जिलों में घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है. इसका सड़क परिवहन, रेल और हवाई सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है.

ये जिले अलर्ट या वॉच की श्रेणी में रखे गए

मौसम विभाग ने सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर को ‘अलर्ट’ या ‘वॉच’ श्रेणी में रखा है, जहां ठंड के साथ कोहरे का असर देखा जा सकता है. हालांकि स्थिति अत्यधिक गंभीर नहीं मानी जा रही है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पछुआ हवा की रफ्तार कमजोर होने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण कोहरा लंबे समय तक टिक सकता है.

इन जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं

दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों- पटना, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इन्हें ‘ग्रीन जोन’ में रखा गया है.

यहां जारी हुआ येलो अलर्ट

गया, नवादा और आसपास के इलाकों में ‘येलो अलर्ट’ लागू किया गया है, जहां ठंड का असर अपेक्षाकृत अधिक महसूस किया जा सकता है. रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और भोजपुर में भी सर्द मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

गया में सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज

आज सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया. अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है. पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, ऐसे में लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है.

Published at : 05 Jan 2026 07:19 PM (IST)
Weather Today BIHAR NEWS
