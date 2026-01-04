हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या 5 लाख कमाने वाले यूपी के लोग भी दिल्ली में करा सकता है मुफ्त इलाज, जानें नियम

क्या 5 लाख कमाने वाले यूपी के लोग भी दिल्ली में करा सकता है मुफ्त इलाज, जानें नियम

Free treatment: दिल्ली सरकार के नए नियमों के तहत 5 लाख तक सालाना आय वाले लोग राजधानी के प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के पात्र हो सकते हैं. क्या इसमें यूपी के लोग भी शामिल हैं?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Jan 2026 01:05 PM (IST)
Free treatment: दिल्ली सरकार के नए नियमों के तहत 5 लाख तक सालाना आय वाले लोग राजधानी के प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज के पात्र हो सकते हैं. क्या इसमें यूपी के लोग भी शामिल हैं?

स्वास्थ्य सभी लोगों के जीवन का एक बेहद अहम पहलू होता है. अचानक से आए बीमारियों में लोगों के बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं. यही वजह है कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देती है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले लोगों को भी फ्री इलाज मिलता है.

दिल्ली सरकार ने EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त इलाज की आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दी है. यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और एक विशेष समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया.
दिल्ली सरकार ने EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त इलाज की आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दी है. यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और एक विशेष समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया.
दिल्ली सरकार के इस नए फैसले ने लाखों मरीजों को बड़ी राहत दी है. लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 5 लाख सालाना कमाने वाले यूपी के लोग भी दिल्ली में मुफ्त इलाज करा सकते हैं. चलिए आपको समझाते हैं इस बारे में क्या हैं नियम.
दिल्ली सरकार के इस नए फैसले ने लाखों मरीजों को बड़ी राहत दी है. लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 5 लाख सालाना कमाने वाले यूपी के लोग भी दिल्ली में मुफ्त इलाज करा सकते हैं. चलिए आपको समझाते हैं इस बारे में क्या हैं नियम.
Published at : 04 Jan 2026 01:05 PM (IST)
EWS Utility News Free Treatment

