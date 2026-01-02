इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत

Investment Tips: अगर आप एफडी से आगे बढ़कर पैसा बढ़ाना चाहते हैं. तो यह निवेश ऑप्शन आपकी आमदनी को मजबूत बना सकते हैं. जानें किन स्कीम्स में निवेश से मिलेगा बेहतर रिटर्न.

भारतीय निवेशक लंबे समय तक एफडी को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते रहे हैं. लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में सिर्फ एफडी पर भरोसा करना अब समझदारी नहीं रह गई. अगर पैसा बढ़ाना है और भविष्य की टेंशन कम करनी है. तो निवेश का तरीका बदलना जरूरी है.

सही स्कीम्स में निवेश आपको स्टेबल इनकम और बेहतर रिटर्न दोनों दे सकता है. इसके लिए आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ट्रेजरी बिल्स उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो कम समय के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. यह 91, 182 और 364 दिनों के लिए आते हैं. इनमें ब्याज अलग से नहीं मिलता. बल्कि कम दाम पर खरीदे जाते हैं. मैच्योरिटी पर पूरी रकम मिलती है.
आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स लाॅन्ग टर्म के निवेश के लिए मजबूत ऑप्शन हैं. इनकी अवधि 7 साल होती है और ब्याज दर हर छह महीने में अपडेट होती है. फिलहाल इन पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है. ब्याज बढ़ने पर फायदा अपने आप बढ़ जाता है. जिससे निवेश सुरक्षित और फायदेमंद रहता है.
