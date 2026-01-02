इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत

सही स्कीम्स में निवेश आपको स्टेबल इनकम और बेहतर रिटर्न दोनों दे सकता है. इसके लिए आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ट्रेजरी बिल्स उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो कम समय के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं. यह 91, 182 और 364 दिनों के लिए आते हैं. इनमें ब्याज अलग से नहीं मिलता. बल्कि कम दाम पर खरीदे जाते हैं. मैच्योरिटी पर पूरी रकम मिलती है.