इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत
Investment Tips: अगर आप एफडी से आगे बढ़कर पैसा बढ़ाना चाहते हैं. तो यह निवेश ऑप्शन आपकी आमदनी को मजबूत बना सकते हैं. जानें किन स्कीम्स में निवेश से मिलेगा बेहतर रिटर्न.
भारतीय निवेशक लंबे समय तक एफडी को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते रहे हैं. लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में सिर्फ एफडी पर भरोसा करना अब समझदारी नहीं रह गई. अगर पैसा बढ़ाना है और भविष्य की टेंशन कम करनी है. तो निवेश का तरीका बदलना जरूरी है.
Published at : 02 Jan 2026 04:15 PM (IST)
