राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक

अगर आपको लगता है कि आपका नाम भी कहीं लिस्ट से हट गया होगा. तो इसे चेक करना आसान है. इसके लिए nfsa.gov.in पर जाएं. यहां राशन कार्ड ऑप्शन चुनें. फिर Ration Card Details On State Portals पर क्लिक करें. अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें. इसके बाद अपनी राशन दुकान और कार्ड टाइप सिलेक्ट करें.