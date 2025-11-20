एक्सप्लोरर
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
Ration Card Rules: कई राज्यों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड हटाए गए हैं. लोगों में यही चिंता है कि कहीं उनका नाम तो नहीं हटा दिया गया. जान लीजिए कैसे चेक कर सकते हैं आपका नाम हटा या नहीं.
देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं. आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं. ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों को दो वक्त तक का खाना भी नहीं मिल पाता. ऐसे में भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन्हें फ्री राशन की सुविधा देती है.
Published at : 20 Nov 2025 12:55 PM (IST)
