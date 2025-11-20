हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक

राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक

Ration Card Rules: कई राज्यों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड हटाए गए हैं. लोगों में यही चिंता है कि कहीं उनका नाम तो नहीं हटा दिया गया. जान लीजिए कैसे चेक कर सकते हैं आपका नाम हटा या नहीं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Nov 2025 12:55 PM (IST)
Ration Card Rules: कई राज्यों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड हटाए गए हैं. लोगों में यही चिंता है कि कहीं उनका नाम तो नहीं हटा दिया गया. जान लीजिए कैसे चेक कर सकते हैं आपका नाम हटा या नहीं.

देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं. आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं. ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों को दो वक्त तक का खाना भी नहीं मिल पाता. ऐसे में भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन्हें फ्री राशन की सुविधा देती है.

देश में फ्री राशन और कम कीमत पर राशन लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है. हाल ही में खबर आई है कि राशन कार्ड से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं. सरकार उन लोगों को सिस्टम से बाहर करना चाहती है जो पात्र नहीं हैं. फिर भी कार्ड का फायदा उठा रहे थे.
देश में फ्री राशन और कम कीमत पर राशन लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है. हाल ही में खबर आई है कि राशन कार्ड से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं. सरकार उन लोगों को सिस्टम से बाहर करना चाहती है जो पात्र नहीं हैं. फिर भी कार्ड का फायदा उठा रहे थे.
कई जगह जांच में पता चला कि मृतक व्यक्तियों के नाम पर भी सालों से राशन लिया जा रहा था. यह सब रोकने के लिए वेरिफिकेशन तेज किया गया है और अपात्र कार्ड लगातार डिलीट हो रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में सरकार ने मुफ्त राशन योजना से 2.25 करोड़ नाम हटा दिए हैं.
कई जगह जांच में पता चला कि मृतक व्यक्तियों के नाम पर भी सालों से राशन लिया जा रहा था. यह सब रोकने के लिए वेरिफिकेशन तेज किया गया है और अपात्र कार्ड लगातार डिलीट हो रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में सरकार ने मुफ्त राशन योजना से 2.25 करोड़ नाम हटा दिए हैं.
यह कार्रवाई उन्हीं पर हुई है जो योजना की पात्रता पूरी नहीं कर रहे थे. मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फायदा केवल सही लोगों तक पहुंचना चाहिए. इसलिए अब हर राज्य में रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा रही है ताकि असली जरूरतमंद ही सिस्टम में बने रहें.
यह कार्रवाई उन्हीं पर हुई है जो योजना की पात्रता पूरी नहीं कर रहे थे. मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फायदा केवल सही लोगों तक पहुंचना चाहिए. इसलिए अब हर राज्य में रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जा रही है ताकि असली जरूरतमंद ही सिस्टम में बने रहें.
जांच में सामने आया कि कई लोगों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए राशन कार्ड बनवा लिया था. कुछ लोग 6 महीने से राशन उठा ही नहीं रहे थे. इसी वजह से सरकार ऐसे परिवारों को PDS लिस्ट से बाहर करने की तैयारी कर रही है.
जांच में सामने आया कि कई लोगों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए राशन कार्ड बनवा लिया था. कुछ लोग 6 महीने से राशन उठा ही नहीं रहे थे. इसी वजह से सरकार ऐसे परिवारों को PDS लिस्ट से बाहर करने की तैयारी कर रही है.
अगर आपको लगता है कि आपका नाम भी कहीं लिस्ट से हट गया होगा. तो इसे चेक करना आसान है. इसके लिए nfsa.gov.in पर जाएं. यहां राशन कार्ड ऑप्शन चुनें. फिर Ration Card Details On State Portals पर क्लिक करें. अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें. इसके बाद अपनी राशन दुकान और कार्ड टाइप सिलेक्ट करें.
अगर आपको लगता है कि आपका नाम भी कहीं लिस्ट से हट गया होगा. तो इसे चेक करना आसान है. इसके लिए nfsa.gov.in पर जाएं. यहां राशन कार्ड ऑप्शन चुनें. फिर Ration Card Details On State Portals पर क्लिक करें. अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें. इसके बाद अपनी राशन दुकान और कार्ड टाइप सिलेक्ट करें.
आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी. अगर आपका नाम मौजूद है. तो आपका कार्ड एक्टिव है. अगर नहीं है तो नाम हट चुका है. इसके साथ ही यह याद रखना जरूरी है कि e-KYC कराना अब जरूरी है. जिन कार्डों की e-KYC अपडेट नहीं है. वह सबसे पहले डीएक्टिवेट किए जाएंगे.
आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी. अगर आपका नाम मौजूद है. तो आपका कार्ड एक्टिव है. अगर नहीं है तो नाम हट चुका है. इसके साथ ही यह याद रखना जरूरी है कि e-KYC कराना अब जरूरी है. जिन कार्डों की e-KYC अपडेट नहीं है. वह सबसे पहले डीएक्टिवेट किए जाएंगे.
Published at : 20 Nov 2025 12:55 PM (IST)
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
