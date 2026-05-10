PM Modi Statement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. बेंगलुरु में आयोजित एक विशाल विजय रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को "परजीवी पार्टी" करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों का सहारा लेती है और मौका मिलते ही अपने ही सहयोगियों के साथ विश्वासघात करती है. यह रैली पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की हालिया चुनावी सफलताओं के बाद प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए आयोजित की गई थी.

द्रमुक (DMK) के बहाने क्षेत्रीय दलों को दी चेतावनी

तमिलनाडु में कांग्रेस और द्रमुक (DMK) के बीच आए खिंचाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अन्य क्षेत्रीय दलों को सावधान किया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस की पहचान अब एक परजीवी पार्टी की हो गई है. इसी वजह से, जैसे ही उन्हें पहला मौका मिलता है, वे अपने सहयोगियों को धोखा दे देते हैं."

पीएम मोदी ने कांग्रेस और द्रमुक के दशकों पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए कहा कि द्रमुक यूपीए (UPA) सरकार के दौरान दस वर्षों तक स्थिरता का स्तंभ रही थी. उन्होंने कहा, "द्रमुक ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए हर मिनट काम किया और कई बार उन्हें मुश्किलों से निकाला. लेकिन अब क्या हुआ? जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, सत्ता की भूखी कांग्रेस ने मौका मिलते ही द्रमुक की पीठ में छुरा घोंप दिया."

विजई की पार्टी 'टीवीके' के साथ नए गठबंधन पर तंज

प्रधानमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्टरी कड़गम' (TVK) के साथ कांग्रेस का नया झुकाव उसके "परजीवी व्यवहार" का ही हिस्सा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस तमिलनाडु में अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए बस एक नया "कंधा" तलाश रही है जिस पर वह सवार हो सके.

एंटी-इंकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) को लेकर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए मोदी ने कहा, "देश भर में भाजपा की सरकारें दोबारा सत्ता में लौट रही हैं, लेकिन कांग्रेस कभी भी किसी राज्य में अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाती. कुछ ही महीनों में लोगों को समझ आ जाता है कि उनकी 'गारंटी' सिर्फ झूठ का पुलिंदा थी."

कर्नाटक और केरल के नेतृत्व संकट पर साधा निशाना

कर्नाटक सरकार के भीतर चल रही खींचतान पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय, यह सरकार अपना ज्यादातर समय आपसी मतभेद सुलझाने में बिता रही है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "वे अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे. उन्होंने दूसरे व्यक्ति को भी अधर में लटका रखा है कि उन्हें मौका दिया जाए या नहीं."





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वहीं, केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अनिश्चितता पर उन्होंने कहा कि वहां "कांग्रेस का ईको-सिस्टम" पूरी तरह खामोश हो गया है. पीएम मोदी ने तंज कसा, "वे एक नेता तय नहीं कर पा रहे हैं. वे असमंजस में हैं कि ढाई-ढाई साल के लिए दो मुख्यमंत्री बनाए जाएं या एक-एक साल के लिए पांच मुख्यमंत्री." उन्होंने कांग्रेस पर अपने ही कार्यकर्ताओं से झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया.



