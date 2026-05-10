वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi Post For Mother: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब मैदान के बाहर भी वैभव सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल वैभव ने सोशल मीडिया पर मां को लेकर एक पोस्ट शेयर किया. उनका यह पोस्ट मदर्स डे 2026 (Mothers Day 2026) के दिन तेजी से वायरल हो रहा है. 15 साल के वैभव ने मां के लिए बेहद ही खास मैसेज लिखा.

वैभव ने बीते शनिवार एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक तस्वीर मां के साथ और दूसरी राजस्थान रॉयल्स की पिंक जर्सी में साझा की. पोस्ट के कैप्शन में वैभव ने लिखा, "यह आपके लिए मां."

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राजस्थान का पिंक प्रॉमिस

बता दें कि राजस्थान की टीम हर सीजन पिंक जर्सी पहनकर मैदान पर उतरती है. इस जर्सी का मतलब महिलाओं को सपोर्ट करना होता है. यह राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले समाज में बदलाव को बढ़ावा देता है.

टी20 में सबसे तेज और सबसे कम उम्र में 100 छक्के

वैभव ने बीते शनिवार गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले के जरिए अपने टी20 करियर में 100 छक्के पूरे कर लिए. वह पुरुष टी20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इसके साथ उन्होंने सबसे कम उम्र में यह कमाल लिया. वैभव ने 29 पारियों की 514 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए. गुजरात के खिलाफ वैभव ने 16 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रनों की पारी खेली थी.

ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी

गौरतलब है कि वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में बरकरार हैं. वैभव ने 11 मैचों की 11 पारियों में बैटिंग करते हुए 40 की औसत और 236.56 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 440 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकल चुके हैं. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं. लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 494 रनों के साथ अव्वल नंबर पर हैं. वैभव और क्लासेन के रनों में ज्यादा फर्क नहीं है.

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