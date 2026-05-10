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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEmergency Planning: बिना कर्ज लिए निपटाएं हर मेडिकल और जॉब इमरजेंसी, आज ही नोट कर लें ये 7 खास टिप्स

Emergency Planning: बिना कर्ज लिए निपटाएं हर मेडिकल और जॉब इमरजेंसी, आज ही नोट कर लें ये 7 खास टिप्स

Money Saving Tips: भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की मुश्किल से बचना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अब बिना कर्ज लिए ही मेडिकल और जॉब इमरजेंसी जैसी स्थितियों से इन 7 तरीकों से खुद को बचा सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 10 May 2026 07:13 PM (IST)
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Medical and Job Emergency: जीवन में कब क्या किसके साथ हो जाए यह कोई नहीं जानता है. किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर अचानक नौकरी का छूट जाना यह जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक में आता है. ये स्थितियां न सिर्फ इंसानों को मानसिक पीड़ा देती है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर बना देती है. ऐसे में ज्यादातर लोग इन स्थितियों से बचने के लिए कर्ज या फिर किसी तरह के पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं, जो आगे चलकर ब्याज के बोझ में पूरी तरह से बदल जाता है. 

1. इमरजेंसी फंड में करें निवेश (Emergency Fund)

वित्तीय सुरक्षा की सबसे पहली सीढ़ी 'इम्यूनिटी फंड' को बनाना होता है. जिसमें आपके कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर की राशि होना बेहद ही अनिवार्य माना जाता है. दरअसल,  इसमें जमा किया गया पैसा मुसीबत या फिर किसी तरह की बड़ी जरूरत पड़ने पर आप बिना किसी परेशानी के निकाल सकते हैं. 

2. पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance)

तो वहीं, दूसरी तरफ मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की बचत को कुछ ही दिनों में खत्म करने की क्षमता रखती है. सिर्फ कंपनी द्वारा दिए गए बीमा पर निर्भर रहने की कोशिश न करें. ऐसे में आप चाहें तो, आज के समय में कम से कम 5 से 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं. ज़रूरत पड़ने पर यह इंश्योरेंस आपके बेहद ही काम आएगा. 

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3. टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Insurance)

जॉब इमरजेंसी या किसी तरह की अनहोनी स्थिति में परिवार की वित्तीय स्थिरता के लिए टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका माना जाता है. दरअसल, यह आपको सुनिश्चित करता है कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपके परिवार पर कर्ज का बोझ किसी भी तरह से न आ सके. 

4. खर्चों का ट्रैक और बजटिंग

कर्ज से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी आय से कम खर्च करें. जब आप अपने खर्चों का एक बजट तैयार करते हैं तो, फालतू खर्चों में कटौती कर आपातकालीन कोष को (Emergency Fund) तेजी से बनाने में आपको बेहद ही आसानी होती है. 

5. स्किल अपग्रेडेशन (Skill Upgrading)

तो वहीं, जॉब इमरजेंसी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है खुद को मार्केट के लिए प्रासंगिक (Relevant) बनाए रखना. जहां, आप अपने खाली समय में किसी तरह की नई स्किल्स को सीखकर कोई दूसरी नौकरी भी कर सकते हैं. अगर किसी कारणवर्श आपकी जॉब चली जाती है तो सीखी हुई स्किल्स आपके बेहद ही काम आ सकती है, जो तुरंत दूसरी नौकरी दिलाने में आपकी बेहद ही मदद करेगी.

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6. लिक्विड एसेट्स में जरूर करें निवेश

आप अपना सारा पैसा रियल एस्टेट या फिर किसी तरह के लॉक-इन पीरियड वाली स्कीमों में फंसाने से बचें. जहां, कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड (STP), गोल्ड या एफडी (FD) में रखें जिन्हें जरूरत पड़ने पर 24-48 घंटों के अंदर ही नकदी में आसानी से बदला जा सकता है. 

7. साइड इनकम का स्रोत बनाएं

इसके अलावा, आपकी आय का सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत होना जोखिम भरा माना जा सकता है.  फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग या फिर निवेश के माध्यम से पैसिव इनकम बनाने की जितना हो सके उतनी ज्यादा कोशिश करें.  यह अतिरिक्त आय मुश्किल समय में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. 

Published at : 10 May 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Money Saving Tips Emergency Fund Utility News
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