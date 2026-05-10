गाड़ी पर लिखा है जाट, ब्राह्मण या गुर्जर? AI कैमरे पकड़ेंगे, जाति बताने पर लगेगा भारी जुर्माना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI कैमरों से ट्रैफिक नियम उल्लंघन की होगी निगरानी।

Challan on Caste Sticker: आज कल गाड़ियों पर लोग कई तरह के स्टीकर लगावा लेते हैं. कुछ लोग मोटिवेशनल स्टीकर लगवाते हैं तो कुछ जातिसूचक शब्द के लगवाते हैं. जब भी आप सड़क पर निकलते होंगे तो आपने कुछ ऐसी गाड़ियां जरूर देखी होंगी, जिस पर गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत, यादव जैसी जाति लिखी होती है. काफी लोग इसे अपनी पहचान और स्टाइल समझते हैं, लेकिन अब बिहार में ऐसा करना काफी भारी पड़ सकता है.

राज्य के परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि गाड़ियों पर लगे ऐसे जातिसूचक शब्द और स्टीकर हटाने होंगे, अगर कोई इसे नहीं हटाता है तो उसका चालान काटा जाएगा. क्योंकि अब बिहार सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को ज्यादा सख्त और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत अब यह नया कदम उठाया गया है.

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एक महीने का दिया गया टाइम

बता दें कि परिवहन विभाग ने सभी गाड़ियों के मालिकों को एक महीने का टाइम दिया है. इस दौरान लोग अपनी गाड़ियों से जाति से जु़ड़े शब्द और स्टीकर हटा सकते हैं, लेकिन साथ ही ध्यान रहे अगर तय समय के बाद भी गाड़ियों पर स्टीकर या कोई भी जातिसूचक शब्द पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

जानें कितना लगेगा जुर्माना?

परिवहन विभाग के मुताबिक, जिसने भी ये नियम तोड़ा उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत कार्रवाई होगी.

इसके साथ ही 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर वहीं किसी ने दोबारा नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई हो सकती है.

विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द ही अपनी गाड़ियों से ऐसे स्टीकर हटा लें.

AI कैमरों से होगी निगरानी

बिहार में अब ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तेजी से लागू किया जा रहा है. इसके तहत राज्भर में 500 से 700 जगहों पर AI कैमरे लगाए जाएंगे. इनकी मदद से...

कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसकी पहचान होगी.

साथ ही ऑटोमैटिक ई-चालान जारी होगा.

संदिग्ध गातिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

कैमरों में होंगी ये खास टेक्नोलॉजी

AI कैमरों में कई एडवांस फीचर्स होंगे जैसे...

ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन

फेशियल रिकग्निशन

सर्विलांस सिस्टम

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कहां लगाए जाएंगे कैमरे?

परिवहन विभाग ने जिला अधिकारियों को उन जगहों की पहचान करने को कहा है जहां...

भारी मात्रा में ट्रैफिक रहता हो.

साथ ही बार-बार हादसे होते हो.

और ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होता हो.

सरकार की योजना है कि कैमरे

हाईवे

बड़े शहर

टोल प्लाजा

भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का मानना है कि सड़कों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकता है. इसके साथ ही AI आधारित निगरानी व्यवस्था से ट्रैफिक सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनेगा.