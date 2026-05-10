झलसा रोग की शुरुआत अक्सर पत्तियों पर छोटे पीले या भूरे धब्बों से होती है. धीरे-धीरे ये दाग बड़े होने लगते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं. इससे कई बार पत्तियों के किनारे जले हुए जैसे दिखाई देते हैं. वहीं कुछ मामलों में तनों पर भी भूरे निशान और चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे सकता है. साथ ही अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो फल भी खराब होने लगते हैं और उनका रंग बिगड़ जाता है. वही किसान अक्सर इसे सामान्य दाग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही बाद में बड़ा नुकसान कर सकती है.