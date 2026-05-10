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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरCucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम

Cucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम

Cucumber Farming: खीरे की पत्तियों पर दिख रहे हैं पीले-भूरे दाग? सावधान हो जाएं, झलसा रोग कुछ ही दिनों में पूरी फसल खराब कर सकता है. जानिए बचाव के आसान उपाय

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 May 2026 06:04 PM (IST)
Cucumber Farming: खीरे की पत्तियों पर दिख रहे हैं पीले-भूरे दाग? सावधान हो जाएं, झलसा रोग कुछ ही दिनों में पूरी फसल खराब कर सकता है. जानिए बचाव के आसान उपाय

मौसम में बार-बार हो रहे बदलाव अब किसानों की चिंता बढ़ाने लगे हैं. कभी तेज धूप तो कभी अचानक नमी और बारिश जैसी स्थिति खीरे की फसल पर बुरा असर डालती है. कई किसान बड़ी मेहनत से खीरे की खेती करते हैं, लेकिन एक बीमारी पूरी फसल को कुछ ही दिनों में खराब कर देती है. जिसको “झलसा रोग” कहा जाता है. शुरुआत में यह बीमारी मामूली दाग जैसी दिखती है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इससे पत्तियां सूखने लगती हैं और पूरी बेल खराब हो सकती है. यही वजह है कि कृषि विशेषज्ञ किसानों को शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं.

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झलसा रोग की शुरुआत अक्सर पत्तियों पर छोटे पीले या भूरे धब्बों से होती है. धीरे-धीरे ये दाग बड़े होने लगते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं. इससे कई बार पत्तियों के किनारे जले हुए जैसे दिखाई देते हैं. वहीं कुछ मामलों में तनों पर भी भूरे निशान और चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे सकता है. साथ ही अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो फल भी खराब होने लगते हैं और उनका रंग बिगड़ जाता है. वही किसान अक्सर इसे सामान्य दाग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही बाद में बड़ा नुकसान कर सकती है.
झलसा रोग की शुरुआत अक्सर पत्तियों पर छोटे पीले या भूरे धब्बों से होती है. धीरे-धीरे ये दाग बड़े होने लगते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं. इससे कई बार पत्तियों के किनारे जले हुए जैसे दिखाई देते हैं. वहीं कुछ मामलों में तनों पर भी भूरे निशान और चिपचिपा पदार्थ दिखाई दे सकता है. साथ ही अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो फल भी खराब होने लगते हैं और उनका रंग बिगड़ जाता है. वही किसान अक्सर इसे सामान्य दाग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही बाद में बड़ा नुकसान कर सकती है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, झलसा रोग ज्यादातर फफूंद की वजह से फैलता है. वही खेत में ज्यादा नमी, लगातार पानी जमा रहना और हवा का सही तरीके से न चलना इसकी बड़ी वजह मानी जाती है. साथ ही गर्मी और नमी वाला मौसम इस बीमारी को तेजी से फैलाने में मदद करता है. इसके अलावा अगर खेत में संक्रमित पत्तियां या पुराने पौधे पड़े रहें, तो इससे बीमारी जल्दी दूसरी बेलों तक पहुंच सकती है. यही कारण है कि किसानों को खेत की साफ-सफाई और सही सिंचाई पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है.
विशेषज्ञों के अनुसार, झलसा रोग ज्यादातर फफूंद की वजह से फैलता है. वही खेत में ज्यादा नमी, लगातार पानी जमा रहना और हवा का सही तरीके से न चलना इसकी बड़ी वजह मानी जाती है. साथ ही गर्मी और नमी वाला मौसम इस बीमारी को तेजी से फैलाने में मदद करता है. इसके अलावा अगर खेत में संक्रमित पत्तियां या पुराने पौधे पड़े रहें, तो इससे बीमारी जल्दी दूसरी बेलों तक पहुंच सकती है. यही कारण है कि किसानों को खेत की साफ-सफाई और सही सिंचाई पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है.
Published at : 10 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Organic Farming Tips Cucumber Farming Cucumber Plant Infection Crop Disease Control

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