एक्सप्लोरर
Cucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
Cucumber Farming: खीरे की पत्तियों पर दिख रहे हैं पीले-भूरे दाग? सावधान हो जाएं, झलसा रोग कुछ ही दिनों में पूरी फसल खराब कर सकता है. जानिए बचाव के आसान उपाय
मौसम में बार-बार हो रहे बदलाव अब किसानों की चिंता बढ़ाने लगे हैं. कभी तेज धूप तो कभी अचानक नमी और बारिश जैसी स्थिति खीरे की फसल पर बुरा असर डालती है. कई किसान बड़ी मेहनत से खीरे की खेती करते हैं, लेकिन एक बीमारी पूरी फसल को कुछ ही दिनों में खराब कर देती है. जिसको “झलसा रोग” कहा जाता है. शुरुआत में यह बीमारी मामूली दाग जैसी दिखती है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इससे पत्तियां सूखने लगती हैं और पूरी बेल खराब हो सकती है. यही वजह है कि कृषि विशेषज्ञ किसानों को शुरुआती लक्षण दिखते ही सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं.
1/5
2/5
Published at : 10 May 2026 06:03 PM (IST)
एग्रीकल्चर
5 Photos
खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
एग्रीकल्चर
6 Photos
अब गर्मियों में भी नहीं रुकेंगे अंडे, बस अपनाएं देखभाल का ये अचूक तरीका और बढ़ाएं अपना प्रॉफिट मार्जिन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
क्या जंगली जानवरों से हुए नुकसान की भी फसल बीमा योजना में होती है भरपाई, जानें कैसे करें क्लेम?
एग्रीकल्चर
सब्सिडी पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और ड्रोन कैसे खरीदें? किसान जान लें हर एक बात
एग्रीकल्चर
गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल
एग्रीकल्चर
बदलते मौसम में अदरक, हल्दी और मक्का की बुवाई करें किसान, वैज्ञानिकों ने दी सलाह
Advertisement
एग्रीकल्चर
5 Photos
खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion