1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, जान लीजिए अपने काम की बात

1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जो खास तौर पर ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा. क्योंकि आज के वक्त में IRCTC की ऐप और वेबसाइट के जरिए रोजाना बहुत से यात्री टिकट बुक करते हैं.