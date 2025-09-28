एक्सप्लोरर
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, जान लीजिए अपने काम की बात
News Railway Rules: रेलवे 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव लागू करने जा रहा है. जिससे ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. जान लीजिए नये नियम.
देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं. जिनके लिए रेलवे की ओर से हजारों की संख्या में ट्रेनें चलाई जाती हैं. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे समय-समय पर नियम बदलती रहती है. जो यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए लाए जाते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 28 Sep 2025 04:13 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
यूटिलिटी
6 Photos
घर बैठे-बैठे कैसे कमा सकते हैं हर महीने 6000 रुपये? पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम करेगी मदद
यूटिलिटी
6 Photos
10 हजार पा चुकी बिहार की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 200000 रुपये, जान लें काम की बात
यूटिलिटी
6 Photos
10 साल पहले बनवाया है हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, क्या तब भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
कौन हैं मिथुन मन्हास, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
साउथ सिनेमा
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion