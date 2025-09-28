हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, जान लीजिए अपने काम की बात

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, जान लीजिए अपने काम की बात

News Railway Rules: रेलवे 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव लागू करने जा रहा है. जिससे ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. जान लीजिए नये नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Sep 2025 04:32 PM (IST)
News Railway Rules: रेलवे 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव लागू करने जा रहा है. जिससे ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को फायदा होगा. जान लीजिए नये नियम.

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं. जिनके लिए रेलवे की ओर से हजारों की संख्या में ट्रेनें चलाई जाती हैं. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए रेलवे समय-समय पर नियम बदलती रहती है. जो यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए लाए जाते हैं.

1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जो खास तौर पर ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा. क्योंकि आज के वक्त में IRCTC की ऐप और वेबसाइट के जरिए रोजाना बहुत से यात्री टिकट बुक करते हैं.
1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जो खास तौर पर ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा. क्योंकि आज के वक्त में IRCTC की ऐप और वेबसाइट के जरिए रोजाना बहुत से यात्री टिकट बुक करते हैं.
IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए नया नियम लागू किया है. इसके तहत अब जनरल रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे. जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड है.
IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए नया नियम लागू किया है. इसके तहत अब जनरल रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट में केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे. जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड है.
दरअसल यह बदलाव एजेंट्स पर लगाम लगाने के लिए है. जो अक्सर बड़े पैमाने पर टिकट बुक कर दूसरी जगह बेच देते हैं. अब आम यात्री को टिकट मिलने में आसानी होगी और ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी.
दरअसल यह बदलाव एजेंट्स पर लगाम लगाने के लिए है. जो अक्सर बड़े पैमाने पर टिकट बुक कर दूसरी जगह बेच देते हैं. अब आम यात्री को टिकट मिलने में आसानी होगी और ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी.
भारतीय रेलवे की ओर से लागू किए गए इस नियम से से तत्काल टिकट बुकिंग की तरह ही टिकट मिलना आसान होगा. यात्री जो समय पर अपने वेरिफाइड अकाउंट से लॉगिन करेंगे. उन्हें प्राथमिकता मिलेगी और टिकट जल्दी बुक हो सकेगा.
भारतीय रेलवे की ओर से लागू किए गए इस नियम से से तत्काल टिकट बुकिंग की तरह ही टिकट मिलना आसान होगा. यात्री जो समय पर अपने वेरिफाइड अकाउंट से लॉगिन करेंगे. उन्हें प्राथमिकता मिलेगी और टिकट जल्दी बुक हो सकेगा.
IRCTC के इस कदम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी. किसी भी बुकिंग में दुरुपयोग की शिकायत होने पर इसे तुरंत रोकने का तरीका आसान होगा और दलालों टिकटों को पहले बुक करके धांधली नहीं कर पाएंगे.
IRCTC के इस कदम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी. किसी भी बुकिंग में दुरुपयोग की शिकायत होने पर इसे तुरंत रोकने का तरीका आसान होगा और दलालों टिकटों को पहले बुक करके धांधली नहीं कर पाएंगे.
जो यात्री पहले अपना IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड कर लेंगे. उन्हें सुबह 8 बजे लेकर 8:15 तक टिकट बुक करने की परमिशन होगी. जिनके IRCTC अकाउंट आधार वेरिफाइड नहीं होंगे. उन्हें इस दौरान बुकिंग करने का मौका नहीं मिलेगा.
जो यात्री पहले अपना IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड कर लेंगे. उन्हें सुबह 8 बजे लेकर 8:15 तक टिकट बुक करने की परमिशन होगी. जिनके IRCTC अकाउंट आधार वेरिफाइड नहीं होंगे. उन्हें इस दौरान बुकिंग करने का मौका नहीं मिलेगा.
Published at : 28 Sep 2025 04:13 PM (IST)
Train Ticket Booking Utility News Railway Rule

Embed widget