क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान

संसद में चुनाव प्रक्रिया में सुधार पर चर्चा हुई. इस पर अब शरद पवार गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है. महाराष्ट्र से शरद पवार गुट की सांसद फौजिया खान ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता है, इसमें बिल्कुल कोई दो मत नहीं हो सकता है.

डराया-धमकाया जा रहा है- एनसीपी (एसपी) सांसद

फौजिया खान ने कहा, "जो ग्राउंड रियालटी देखी जा रही है, वो ऐसी देखी जा रही है कि बिन विरोध इलेक्शन में लोग चुनकर आ रहे हैं. डराया-धमकाया जा रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है. पैसे दिए जा रहे हैं, इतना खुलेआम पैसा हमने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा."

एनसीपी (एसपी) की राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "ये सब देखने के बाद भी सरकार मानेगी नहीं और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, वोटर्स लिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए लेकिन ये सब चीजें उनको दिखनी चाहिए. पुलिस प्रशासन हो, रेवेन्यू प्रशासन हो, बूथ लेवल ऑफिसर्स हों, हर किसी को हमने अलग तरीके से बर्ताव करते देखा है."

Delhi: NCP MP Fauzia Khan says, "..There is an urgent need to bring reforms in the election process. There is no doubt about this. The ground reality we are seeing is that elections are being influenced openly people are being coerced, kidnapped, or bribed. Such open distribution… pic.twitter.com/phfzXwj4Em — IANS (@ians_india) December 11, 2025

हम संसद में ये बातें रख रहे हैं- फौजिया खान

महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल चुनाव में जो हुआ वो आज तक हमने नहीं देखा. वॉयलेंस हो गए, लोगों को डरा धमकाकर, बंदूकें दिखाकर लोगों को फॉर्म भरने से रोका गया. महिलाओं पर अत्याचार हुए, ये महाराष्ट्र की पहले संस्कृति नहीं थी. लेकिन अब हम देख रहे हैं और हमारे साथ-साथ पूरा देश देख रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता देख रही है. अगर फिर भी सरकार आंख मूंदे है तो इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है. हमारा तो काम है कि हम संसद में ये बात रखें और हम रख रहे हैं."