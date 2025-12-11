हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आपके किचन में हथियार तो हैं...', बंगाल में SIR के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान

'आपके किचन में हथियार तो हैं...', बंगाल में SIR के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान

Mamata Banerjee on SIR: सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए तो महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Dec 2025 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं से कहा कि अगर वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटाए जाएं तो वे रसोई में रखे सामानों के साथ तैयार रहें.

बंगाल के कृष्णानगर में एक रैली में कहा, "अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया-धमकाया जाएगा. अगर आपके नाम वोटर लिस्ट काट दिए जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त न करें. आपके पास किचन में हथियार है. महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे."

उन्होंने कहा, मैं देखना चाहती हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है महिलाएं या बीजेपी. मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती. मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूं. जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है."

उन्होंने कहा, “हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं. फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन क्यों? ईश्वर हृदय में निवास करते हैं, जो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, वे अपने हृदय में ही प्रार्थना करते हैं. रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं. जो लोग गीता का शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था. धर्म का अर्थ है पवित्रता, मानवता और शांति, न कि हिंसा, भेदभाव और विभाजन.”

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

Published at : 11 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

Goa Night Club: गोवा अग्निकांड की चश्मदीद बनी इस महिला ने जो बताया सुनकर कांप जाएगी रूह!
Aniruddhacharya Controversy:बाबा की बेशर्मी की हदें पार, कोर्ट में एक-एक कर होगा हिसाब!
8 तोला सोने की चेन, करोड़ों की संपत्ति, हुमायूं कबीर की नेट वर्थ आपको देगी झटका |ABPLIVE
Rahul Gandhi ने SIR पर BJP और RSS को जमकर सुनाया, Lok Sabha में नेता प्रतीपक्ष की स्पीच कैसी लगी ?
T20 World Cup से पहले बड़ा झटका — Jio Hotstar की $3 Billion की Deal खत्म |Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
ट्रेंडिंग
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Update : यूपी में बढ़ सकती है SIR की तारीख? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर ने बढ़ाई आयोग की मुश्किल
यूपी में बढ़ सकती है SIR की तारीख? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर ने बढ़ाई आयोग की मुश्किल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget