'आपके किचन में हथियार तो हैं...', बंगाल में SIR के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं से कहा कि अगर वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटाए जाएं तो वे रसोई में रखे सामानों के साथ तैयार रहें.

बंगाल के कृष्णानगर में एक रैली में कहा, "अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया-धमकाया जाएगा. अगर आपके नाम वोटर लिस्ट काट दिए जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त न करें. आपके पास किचन में हथियार है. महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे."

उन्होंने कहा, मैं देखना चाहती हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है महिलाएं या बीजेपी. मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती. मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूं. जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है."

उन्होंने कहा, “हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं. फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन क्यों? ईश्वर हृदय में निवास करते हैं, जो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, वे अपने हृदय में ही प्रार्थना करते हैं. रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं. जो लोग गीता का शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था. धर्म का अर्थ है पवित्रता, मानवता और शांति, न कि हिंसा, भेदभाव और विभाजन.”

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)