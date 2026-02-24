ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम

भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाता है. यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर साफ नियम तय किए गए हैं. इनमें से एक अहम नियम मिडिल बर्थ के इस्तेमाल से जुड़ा है. जिसे जानना हर यात्री के लिए जरूरी है.