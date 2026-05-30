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हिंदी न्यूज़शिक्षागरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

गरीब और होनहार छात्रों के लिए सरकार की NMMSS स्कॉलरशिप योजना बड़ी राहत बन रही है. जिसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर साल 12 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 May 2026 07:15 AM (IST)
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देश में आज भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद आर्थिक परेशानी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं. खासकर गांव और छोटे शहरों में कई परिवार बच्चों को आठवीं के बाद आगे नहीं पढ़ा पाते. लेकिन अब ऐसे होनहार छात्रों के लिए सरकार की एक खास योजना उम्मीद बनकर सामने आई है. इस योजना का नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS).

केंद्र सरकार की यह योजना उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जो पढ़ाई में तेज हैं लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है. इस स्कॉलरशिप के जरिए सरकार हर साल छात्रों को आर्थिक मदद देती है ताकि वे बिना रुकावट अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

हर महीने मिलते हैं 1000

NMMSS योजना के तहत चुने गए छात्रों को हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप दी जाती है. यानी हर महीने 1000 की सहायता सीधे छात्र के खाते में पहुंचती है. यह मदद कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक दी जाती है. यानी एक छात्र को अधिकतम चार साल तक इस योजना का फायदा मिल सकता है. सरकार का मकसद साफ है कि पैसों की कमी किसी बच्चे की पढ़ाई का रास्ता न रोके.

किन छात्रों को मिलता है फायदा?

सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, या स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हों. वहीं कुछ स्कूलों के छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते. इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और निजी रिहायशी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं.

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कितने नंबर जरूरी हैं?

सरकार ने इस योजना के लिए पढ़ाई से जुड़ी कुछ शर्तें भी तय की हैं. छात्र को कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक लाने जरूरी हैं. SC और ST वर्ग के छात्रों को 5% की छूट दी गई है. इसका मतलब है कि मेहनती और होनहार बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है.

परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?

इस योजना का फायदा उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. छात्र के माता-पिता की सालाना कुल आय 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आय प्रमाण पत्र आवेदन के समय देना जरूरी होता है.

ये हैं जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • मार्कशीट
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता जानकारी
  • स्कूल प्रमाण पत्र

कैसे होता है चयन?

NMMSS स्कॉलरशिप पाने के लिए छात्रों को एक परीक्षा देनी होती है. यह परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है और ज्यादातर नवंबर महीने में होती है. इसमें पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. जो छात्र इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप के लिए चुना जाता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 30 May 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Education Scholarship Scheme NMMSS Scholarship 2026 National Means Cum Merit Scholarship Scheme
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