बकरीद यानी खुशियों, मोहब्बत और अपनों के साथ जश्न मनाने का त्योहार. लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ईद की वही खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं. जिस घर में सेवइयां बन रही थीं, वहां अब चीख-पुकार और आंसू हैं. मामूली कहासुनी ने एक 26 साल के युवक की जान ले ली.

आरोप है कि सिगरेट को लेकर हुए विवाद में कुछ लड़कों ने युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया. पुलिस ने मामले में तीन नाबालिगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

हिंसक हुआ मामूली विवाद

दरअसल, ये घटना नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना इलाके के सी ब्लॉक की है. बताया जा रहा है कि ईद की रात करीब 11 बजे 26 वर्षीय अरबाज घर के पास मौजूद था. परिवार ईद की खुशियां मना रहा था, तभी इलाके के कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अरबाज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

खून से लथपथ हालत में अरबाज को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था. परिवार के मुताबिक वह घर का होनहार और जिम्मेदार लड़का था.

3 नाबालिग डिटेन

घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. ईद की खुशियों के बीच घर में मौत का मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस ने चश्मदीदों के बयान और स्थानीय इनपुट के आधार पर तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है.

इलाके में पुलिस बल तैनात

पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मामूली विवाद इतनी बड़ी वारदात में कैसे बदल गया. इलाके में किसी भी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. यह घटना एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या अब छोटी-छोटी बातों पर इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई? और क्यों नाबालिग अपराध की दुनिया में तेजी से शामिल होते जा रहे हैं?