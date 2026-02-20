हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम

क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम

Railway Rules: ट्रेन में इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल का इस्तेमाल कर सकते हैं. या ऐसा करने नियमों के खिलाफ है?जान लीजिए क्या कहते हैं रेलवे के नियम.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 20 Feb 2026 01:55 PM (IST)
Railway Rules: ट्रेन में इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल का इस्तेमाल कर सकते हैं. या ऐसा करने नियमों के खिलाफ है?जान लीजिए क्या कहते हैं रेलवे के नियम.

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. लंबी दूरी की यात्रा हो या कुछ घंटों का ट्रिप, रेलवे आम लोगों की लाइफलाइन है. ऐसे में कई यात्री अपने साथ इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल जैसे उपकरण ले जाते हैं लेकिन क्या यह नियमों के मुताबिक सही है?

1/6
ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या इलेक्ट्रिक कैटल चलाना नियमों के खिलाफ है. रेलवे सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है, क्योंकि कोच के अंदर बिजली की अतिरिक्त खपत और खुले हीटिंग एलिमेंट आग का खतरा बढ़ा सकते हैं. छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है.
ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या इलेक्ट्रिक कैटल चलाना नियमों के खिलाफ है. रेलवे सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है, क्योंकि कोच के अंदर बिजली की अतिरिक्त खपत और खुले हीटिंग एलिमेंट आग का खतरा बढ़ा सकते हैं. छोटी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है.
2/6
रेलवे के नियमों के मुताबिक ज्वलनशील या गर्मी पैदा करने वाले उपकरण भी प्रतिबंधित हैं. इसमें इलेक्ट्रिक स्टोव, रॉड हीटर और इंडक्शन कुकर जैसे डिवाइस शामिल हैं. भले ही आपके पास रिजर्वेशन हो, कोच के पावर पॉइंट का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप चार्जिंग के लिए किया जा सकता है. खाना पकाने के लिए नहीं.
रेलवे के नियमों के मुताबिक ज्वलनशील या गर्मी पैदा करने वाले उपकरण भी प्रतिबंधित हैं. इसमें इलेक्ट्रिक स्टोव, रॉड हीटर और इंडक्शन कुकर जैसे डिवाइस शामिल हैं. भले ही आपके पास रिजर्वेशन हो, कोच के पावर पॉइंट का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप चार्जिंग के लिए किया जा सकता है. खाना पकाने के लिए नहीं.
Published at : 20 Feb 2026 01:55 PM (IST)
