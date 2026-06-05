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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingChildren's Screen Time: पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो

Children's Screen Time: पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो

Family Time Without Screens: पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक, मोबाइल और डिजिटल डिवाइस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन असली चुनौती यह है कि बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे और कितना कर रहे हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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How To Reduce Screen Time In Children: आज के समय में बच्चों को तकनीक से पूरी तरह दूर रखना संभव नहीं है. पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक, मोबाइल और डिजिटल डिवाइस उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन असली चुनौती यह है कि बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे और कितना कर रहे हैं. कई माता-पिता इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चों की स्क्रीन टाइम की आदत को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि इसका असर उनकी सेहत और व्यवहार पर न पड़े. 

मोबाइल देखने से क्या होता है नुकसान?

एक्सपर्ट का मानना है कि बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम सिर्फ आंखों तक सीमित समस्या नहीं है. हाल ही में मार्च 2025 में पब्लिश एक अध्ययन में 3 से 7 साल के बच्चों की डिजिटल आदतों का एनालिसिस किया गया. रिसर्चर ने पाया कि स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की नींद, फिजिकल एक्टिविटी और डेली रूटीन को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा जरूरत से ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं. समस्या तब गंभीर हो जाती है जब मोबाइल और टैबलेट बच्चों के खेल, बातचीत, परिवार के साथ समय बिताने और पर्याप्त नींद की जगह लेने लगते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में विशेषज्ञ माता-पिता को बच्चों की डिजिटल आदतों पर शुरू से ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं. 

क्या कहा प्रधानमंत्री ने?

हाल ही में लॉरेंस वोंग जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, ने बच्चों में स्वस्थ डिजिटल आदतें विकसित करने के लिए स्क्रीन स्मार्ट फ्रॉम द स्टार्ट अभियान की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने माता-पिता, स्कूलों और समुदायों से मिलकर बच्चों के लिए बेहतर डिजिटल माहौल बनाने की अपील की. उन्होंने सबसे पहले परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को स्क्रीन से मुक्त रखने पर जोर दिया. उनका कहना है कि खाने की मेज पर या परिवार के साथ बिताए जाने वाले खास पलों में मोबाइल फोन दूर रखने चाहिए. जब हर कोई अपनी स्क्रीन में व्यस्त रहता है, तो परिवार के बीच संवाद और जुड़ाव कमजोर होने लगता है. 

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 बेडरूम को मोबाइल-फ्री रखना चाहिए

एक और महत्वपूर्ण सलाह बच्चों के बेडरूम को मोबाइल-फ्री रखने की है.  एक्सपर्ट के मुताबिक अगर छोटे बच्चों के कमरे में रात के समय फोन मौजूद रहेगा तो वे देर तक स्क्रीन देखते रह सकते हैं, जिससे उनकी नींद प्रभावित हो सकती है. अच्छी नींद बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी होती है.

बच्चों को स्मार्टफोन देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि बच्चों को स्मार्टफोन देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. अगर किसी बच्चे को सिर्फ माता-पिता से संपर्क करने के लिए फोन की जरूरत है, तो शुरुआत में साधारण फोन दिया जा सकता है. इससे बच्चे धीरे-धीरे तकनीक का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि डिजिटल युग में बच्चों को तकनीक से पूरी तरह दूर रखना व्यावहारिक नहीं है. लेकिन उन्हें शुरुआत से डिजिटल जिम्मेदारी सिखाई जा सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Jun 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Children Screen Time Digital Parenting Screen Time In Kids
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