कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा

Sirohi Breed Goat: आजकल खेती-किसानी के साथ पशुपालन का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें भी बकरी पालन को सबसे ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस माना जा रहा है. अगर आप कम लागत में एक दमदार काम शुरू करने की सोच रहे हैं. तो राजस्थान की मशहूर सिरोही नस्ल की बकरी आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है. बाजारों में इस बकरी के दूध और मांस की डिमांड हमेशा हाई रहती है.

जिससे पशुपालकों को बंपर कमाई का मौका मिलता है. इस नस्ल को अपने फार्म में लाकर आप बहुत कम समय में लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बकरियां किसी भी तरह के मौसम और जलवायु में खुद को आसानी से ढाल लेती हैं, जिससे इनके बीमार होने का रिस्क न के बराबर रहता है. आइए जानते हैं इसकी पहचान और कीमत का पूरा गणित.

दिखने में सबसे अलग

सिरोही बकरियां अपनी ऊंची कद-काठी और गठीले शरीर के कारण आसानी से पहचान में आ जाती हैं. इनके शरीर पर मुख्य रूप से भूरे रंग के बाल होते हैं. जिन पर सुनहरे और सफेद रंग के खूबसूरत धब्बे दिखाई देते हैं. इनकी लंबी टांगें, नीचे की ओर मुड़े हुए आठ से दस सेंटीमीटर लंबे कान और पीछे की तरफ घूमे हुए छोटे नुकीले सींग इन्हें दूसरी नस्लों से एकदम अलग लुक देते हैं.

इतना होता है वजन

एक वयस्क सिरोही बकरे का औसत वजन लगभग पचास से साठ किलो और बकरी का वजन पच्चीस से चालीस किलो तक होता है. अगर इसकी कीमत की बात करें तो मार्केट में इसका छोटा बच्चा करीब तीन सौ रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है. जबकि एक बड़ी वयस्क बकरी की औसत कीमत दस हजार से पंद्रह हजार रुपये के बीच होती है.

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इतना देती है दूध

यह नस्ल दूध और मांस दोनों के लिए बेहतरीन होने के कारण बिजनेस के लिए ऑल-राउंडर मानी जाती है. एक सिरोही बकरी पूरे साल में लगभग एक सौ तीस लीटर तक दूध दे सकती है. ये बकरियां साल में दो बार बच्चों को जन्म देती हैं और अक्सर जुड़वां बच्चे पैदा करती हैं यानी साल भर में आपको एक बकरी से चार बच्चे मिल जाते हैं.

देती है लाखों का मुनाफा

अगर आप दस बकरियों और एक बकरे से काम शुरू करते हैं, तो सिर्फ एक सौ बीस स्क्वायर फीट का शेड बनाना होगा जिस पर करीब पच्चीस हजार रुपये का वन-टाइम खर्च आता है. सिर्फ छह महीने की अच्छी खुराक के बाद इसके बच्चे दस से पंद्रह हजार रुपये में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं. जिससे साल भर में आपकी बकरियों की संख्या डबल हो जाएगी और आप आसानी से एक से डेढ़ लाख रुपये सालाना का शुद्ध मुनाफा कमा लेते हैं.

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