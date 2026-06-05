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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPeddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

Peddi Box Office Day 1: ‘पेद्दी’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, बनी जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

Peddi Box Office: राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर ‘पेद्दी’ ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की है. इसी के साथ ये फिल्म जाह्नवी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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आरआरआर स्टार राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर की पेद्दी फाइनली सिनेमाघरों में 4 जून को रिलीज हुई है. फिल्म को पहले दिन दर्शकों ने खूब प्यार दिया और इसी के साथ इसने बमफाड़ ओपनिंग की है.इतना ही नहीं ये जाह्नवी कपूर के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म भी बन गई है.  

‘पेद्दी’ ने ओपनिंग डे पर कितना किया कलेक्शन?
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेद्दी ने अपने पहले दिन 51 करोड़ रुपये की भारी कमाई की, बुधवार को हुए प्री पेड प्रीव्यू से इसने 18.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ  फिल्म की कुल ओपनिंग डे कमाई अब 69.50 करोड़ रुपये हो गई है. इसके साथ ही पेद्दी साल 2026 की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है.

‘पेद्दी’ बनी जाह्नवी कपूर के करियर की सरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
जाह्नवी कपूर की पेद्दी एक्ट्रेस के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है. इसने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. हालांकि ये जाह्नवी की टॉप ओपनिंग फिल्म कोराटाला शिवा द्वारा निर्देशित देवरा को पीछे नहीं छोड़ पाई जिसने 83 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी.

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जाह्नवी कपूर की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्में (सभी भाषाओं में कुल कलेक्शन

  • देवरा: 83 करोड़
  • ‘पेद्दी’ 69.50 करोड़ (पेड प्रीव्यू के 18.50 करोड़ के साथ)
  • सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी: 10.11 करोड़
  • धड़क: 8.71 करोड़
  • परम सुंदरी: 7.37 करोड़
  • मिस्टर एंड मिसेज माही: 6.85 करोड़
  • रूही: 3.06 करोड़

पेद्दी के बारे में
तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा में शिव राजकुमार, जगपति बाबू, बोमन ईरानी, ​​रवि किशन और दिव्येंदु जैसे कलाकार भी हैं. इसका निर्माण आईवी एंटरटेनमेंट ने किया है और इसे मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है. 

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 1: राम चरण की 'पेद्दी' ने आते ही लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर' सहित 8 फिल्मों को भी रौंदा, बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

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Published at : 05 Jun 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor Ram Charan Peddi Peddi Box Office Day 1
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