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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रDMK-Congress में अनबन के बीच INDIA अलायंस पर उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस बयान से मिले संकेत

DMK-Congress में अनबन के बीच INDIA अलायंस पर उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला, इस बयान से मिले संकेत

तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के सियासी रिश्ते टूटने के बीच अब INDIA अलायंस को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है. माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला ले सकते हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 Jun 2026 02:25 PM (IST)
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तमिलनाडु में द्रविण मुनेत्र कषगम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सियासी रिश्ते टूटने का असर अब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA अलायंस पर पड़ता दिख रहा है. इस बीच शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने बड़ा बयान दिया है.

उनके इस बयान से संकेत मिल रहा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक करने के लिए शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे आगे आ सकते हैं.

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शिवसेना UBT आनंद दुबे ने DMK के INDIA गठबंधन की बैठक का बहिष्कार करने पर कहा, "जब परिवार होता है, तो परिवार में अनबन होती है. हमारा INDIA गठबंधन एक परिवार है. उसमें बहुत सारे दल एक-दूसरे के खिलाफ बात करते हैं. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, TMC और कांग्रेस में कभी अनबन हो जाती है. अभी DMK थोड़ी नाराज़ है, हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे.

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उन्होंने कहा कि अगर INDIA गठबंधन एक परिवार है और परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने व्यक्तिगत लाभ-हानि को भूलना पड़ता है. DMK की नाराज़गी स्वाभाविक है. कई बार बड़े मिशन के लिए छोटी-छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है, हम चाहेंगे कि वे बैठकर बातचीत करें और जो उनकी दूरियां, नाराज़गी है वह दूर हों."

बता दें तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस ने डीएमके संग अलायंस तोड़कर टीवीके सरकार में शामिल हो गई. अगले कुछ दिनों में इंडिया अलायंस की बैठक है. सूत्रों की मानें तो डीएमके नेताओं ने इस बैठक में कांग्रेस की मौजूदगी होने के चलते शामिल होने से इनकार कर दिया है.

अब देखना होगा कि डीएमके और कांग्रेस की अनबन के बीच शिवसेना यूबीटी की पहल कितनी रंग लाती है.

Published at : 05 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
DMK Shiv Sena Uddhav Thackeray Maharashtra News Maharashtra Politics CONGRESS
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