कम बिजली में ज्यादा ठंडक चाहिए? ये AC हो सकता है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नॉर्मल एसी 28-32 हजार, इन्वर्टर एसी 35 हजार से शुरू होता है।

Inverter Ac vs Normal Split Ac: गर्मियों के दिनों में गुजारा करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में लोग अक्सर ठंडक पाने के लिए एसी या कूलर का सहारा लेते हैं, लेकिन इस बीच वो एक ही सोच में पड़ जाते है की इन्वर्टर AC लें या नॉर्मल स्प्लिट AC.

कौन सा AC है बेहतर?

इन्वर्टर AC कि बात की जाए तो इसमें स्मार्ट कंप्रेसर टेक्नोलॉजी होती है. ये रूम टेंपरेचर के हिसाब से चलता है कभी कम तो कभी ज्यादा मतलब जैसा आपके कमरें का तापमान रहेगा उस हिसाब से ही ये चलेगा. आपको खुद से बार बार ऑन-ऑफ करने की जरूरत नहीं है और इससे बिजली के बिल पर भी कम असर पड़ता है.

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वहीं हम दूसरी तरफ बात करें नॉर्मल स्प्लिट AC फिक्स स्पीड पर काम करता है मतलब की कमरे का तापमान कैसा भी हो स्पीड सेम ही रहेगी और ये कमरे को ठंडा करता है साथ ही साथ कमरे के ठंडा होने पर इसको बंद भी किया जाता है. इसे बार-बार स्टार्ट और स्टॉप करने की वजह से बिजली का बिल ज्यादा जाता है.

सर्विसिंग किस प्रकार होती है?

दोनों एसी में फर्क होता है पर सफाई की जरूरत दोनों को रहती है इनमें फिल्टर और कॉइल की क्लीनिंग होती है लेकिन इन्वर्टर AC में कुछ चीजें ज्यादा एडवांस होती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और PCB का सिस्टम इसलिए रिपेयरिंग के समय इसका खर्चा भी ज्यादा होता है. वहीं दूसरी ओर Normal Split AC की बात करें तो इसका सारा सिस्टम आसान होता है जिससे इसके रिपेयरिंग में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आती और स्सता पड़ता है

क्या कीमत होती है इनकी

नॉर्मल स्प्लिट AC के कीमत की बात करें तो ये 28,000 से 32,000 के अन्दर मिल जाता है. वहीं अगर इन्वर्टर AC की बात करें तो 35,000 से शुरूआत है इसकी जो की और अच्छे फीर्चस के हिसाब ज्यादा बढ़ जाता है. लेकिन अगर बिजली के बिल को देखते हुए इन्वर्टर AC ज्यादा फायदेमंद है.

अब बात की जाए एसी खरीदने की तो दोनों ही अपनी-अपनी जगह ठीक हैं पर फर्क सिर्फ बिजली के बिल का है अगर आपको पूरे दिन चलाना है तो इन्वर्टर AC सही रहेगा क्योंकि इस एसी में खर्चा ज्यादा नहीं बैठता.

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