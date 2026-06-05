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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBudget Friendly Travel Tips: गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान? ये ट्रैवल टिप्स बचाएंगी हजारों रुपये

Budget Friendly Travel Tips: गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान? ये ट्रैवल टिप्स बचाएंगी हजारों रुपये

Budget Friendly Travel Tips: अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ आसान टिप्स अपनाकर कम बजट में शानदार और यादगार ट्रिप का मजा ले सकते हैं. जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 05 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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  • स्मार्ट प्लानिंग करें और कम भीड़ वाली जगहें चुनें।
  • किफायती परिवहन, होमस्टे व स्थानीय भोजन का लाभ लें।
  • अनावश्यक खरीदारी से बचें, सस्ती गतिविधियों में शामिल हों।

Budget Friendly Travel Tips: गर्मी की छुट्टियां आते ही लोग गर्मी से राहत पाने के लिए घूमने-फिरने का प्लान बनाने लगते हैं. कई लोग पहाड़ों, समुद्र तटों या किसी नए शहर में घूमने जाना चाहते हैं. लेकिन बढ़ते होटल किराए, महंगे हवाई टिकट और अन्य खर्चों की वजह से कई बार लोग अपना ट्रिप टाल देते हैं. अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी प्लानिंग और समझदारी से कम बजट में भी शानदार यात्रा का आनंद लिया जा सकता है.

करिए स्मार्ट प्लानिंग

बजट ट्रैवल की शुरुआत अच्छी प्लानिंग से होती है. घूमने की तारीख, जगह और अनुमानित खर्च पहले से तय कर लेना चाहिए. आखिरी समय में टिकट और होटल बुक करने पर अक्सर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. अगर आप कुछ हफ्ते या महीनों पहले बुकिंग कर लेते हैं, तो आपको सस्ते दाम में अच्छे विकल्प मिल सकते हैं और यात्रा भी आरामदायक हो जाती है.

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 चुनें ऑफ-बीट डेस्टिनेशन

अगर आप ट्रैवल में पैसे बचाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा मशहूर जगहों पर जाने की बजाय कम भीड़ वाली और कम प्रसिद्ध जगहों को चुनना अच्छा होता है. ऐसी जगहों पर लोग कम जाते हैं, इसलिए वहां भीड़-भाड़ नहीं होती और आपको शांति मिलती है. प्राकृतिक सुंदरता भी साफ और असली रूप में देखने को मिलती है.इसके अलावा वहां होटल, खाना और घूमने का खर्च भी आम जगहों की तुलना में कम होता है, जिससे आपका पूरा ट्रिप सस्ता और आरामदायक बन जाता है.

सही ट्रांसपोर्ट चुनें

घूमने का सबसे ज्यादा खर्च अक्सर आने-जाने में होता है, इसलिए सही साधन चुनना बहुत जरूरी है. अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रेन, वोल्वो बस या शेयरिंग व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले से बुकिंग करने पर टिकट और भी सस्ते मिल जाते हैं. अगर आप ग्रुप में घूम रहे हैं तो कैब शेयर करना भी अच्छा विकल्प है, इससे यात्रा का खर्च काफी कम हो जाता है.

होटल की जगह चुने दूसरे विकल्प

अगर आप घूमने जा रहे हैं तो हर बार महंगे होटल में रुकना जरूरी नहीं है. आजकल कई सस्ते और अच्छे विकल्प आसानी से मिल जाते हैं जैसे गेस्ट हाउस, होमस्टे, हॉस्टल और बजट होटल. इन जगहों पर रहने का खर्च कम होता है और जरूरी सुविधाएं भी मिल जाती हैं. खासकर होमस्टे में आपको लोकल माहौल में रहने का अनुभव मिलता है, जो ट्रिप को और भी खास बना देता है. इस तरह सही जगह चुनकर आप अपने पूरे यात्रा खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

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स्थानीय भोजन का विकल्प चुने

अगर आप घूमने गए हैं तो महंगे होटल और बड़े रेस्तरां में खाना खाने से बचें. उस जगह के छोटे ढाबों या लोकल खाने की दुकानों में खाना खाएं. वहां खाना सस्ता होता है और स्वाद भी अच्छा मिलता है. इससे पैसे भी बचते हैं और आप उस जगह का असली खाना भी चख पाते हैं.

अनावश्यक खरीदारी से बचे

यात्रा के दौरान कई बार लोग ऐसी चीजें भी ले लेते हैं जिनकी असल में कोई जरूरत नहीं होती. याद रखने के लिए थोड़ी बहुत चीजें या लोकल सामान खरीदना ठीक है, लेकिन खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें. बिना सोचे-समझे की गई खरीदारी से पूरा ट्रिप महंगा हो सकता है, इसलिए सिर्फ जरूरी चीजों पर ही पैसे खर्च करें.

कम बजट में घूमने की एक्टिविटी

कई टूरिस्ट जगहों पर घूमने के लिए ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनमें बहुत कम या बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते. आप प्राकृतिक जगहों पर जा सकते हैं, ट्रेकिंग कर सकते हैं, लोकल बाजार घूम सकते हैं या पार्क और छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं. इससे आपको अच्छा अनुभव भी मिलता है और आपका पूरा ट्रिप भी बजट में रहता है.

Published at : 05 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Travel Tips Summer Utility News Budget Travel
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