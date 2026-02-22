हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीपीएम सूर्य घर योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी, जानें 1 से लेकर 3KW तक का प्रोसेस

पीएम सूर्य घर योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी, जानें 1 से लेकर 3KW तक का प्रोसेस

PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना में 1 से 3 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर लगाने पर सरकार सीधी सब्सिडी देती है. जानिए कितनी आर्थिक मदद मिलती है और आवेदन से इंस्टॉलेशन तक पूरा प्रोसेस.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 22 Feb 2026 01:07 PM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना में 1 से 3 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर लगाने पर सरकार सीधी सब्सिडी देती है. जानिए कितनी आर्थिक मदद मिलती है और आवेदन से इंस्टॉलेशन तक पूरा प्रोसेस.

बिजली के बढ़ते बिल अब कई परिवारों के बजट पर सीधा असर डाल रहे हैं. अगर हर महीने अच्छी खासी बचत हो जाए तो घर का खर्च काबू रखना आसान हो जाता है. इसी सोच के साथ सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है. इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सीधी सब्सिडी दी जा रही है.

1/6
इस योजना के तहत सरकार को एक करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है. सरकार चाहती है कि परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करें और ग्रिड से कनेक्ट रहकर एक्सट्रा यूनिट का फायदा भी लें. योजना में सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है
इस योजना के तहत सरकार को एक करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है. सरकार चाहती है कि परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करें और ग्रिड से कनेक्ट रहकर एक्सट्रा यूनिट का फायदा भी लें. योजना में सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है
2/6
पहले 2 किलोवाट तक 30000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से सहायता मिलती है. अगर आप 3 किलोवाट तक सिस्टम लगवाते हैं तो तीसरे किलोवाट पर 18000 रुपये मिलते हैं. कुल मिलाकर अधिकतम 78000 रुपये तक की सब्सिडी सीधे खाते में ट्रांसफर होती है.
पहले 2 किलोवाट तक 30000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से सहायता मिलती है. अगर आप 3 किलोवाट तक सिस्टम लगवाते हैं तो तीसरे किलोवाट पर 18000 रुपये मिलते हैं. कुल मिलाकर अधिकतम 78000 रुपये तक की सब्सिडी सीधे खाते में ट्रांसफर होती है.
Published at : 22 Feb 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली से मेरठ के बीच कितने स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत ट्रेन, जान लीजिए हर एक डिटेल
दिल्ली से मेरठ के बीच कितने स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत ट्रेन, जान लीजिए हर एक डिटेल
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
यूटिलिटी
Namo Bharat: 22 फरवरी से सराय काले खां से बेगमपुल तक चलेगी दिल्ली-मेरठ नमो भारत, जानें कितने में मिलेगा टिकट
22 फरवरी से सराय काले खां से बेगमपुल तक चलेगी दिल्ली-मेरठ नमो भारत, जानें कितने में मिलेगा टिकट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget