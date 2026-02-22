पीएम सूर्य घर योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी, जानें 1 से लेकर 3KW तक का प्रोसेस

इस योजना के तहत सरकार को एक करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है. सरकार चाहती है कि परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करें और ग्रिड से कनेक्ट रहकर एक्सट्रा यूनिट का फायदा भी लें. योजना में सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है