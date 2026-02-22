एक्सप्लोरर
पीएम सूर्य घर योजना में कितनी मिलती है सब्सिडी, जानें 1 से लेकर 3KW तक का प्रोसेस
PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर योजना में 1 से 3 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर लगाने पर सरकार सीधी सब्सिडी देती है. जानिए कितनी आर्थिक मदद मिलती है और आवेदन से इंस्टॉलेशन तक पूरा प्रोसेस.
बिजली के बढ़ते बिल अब कई परिवारों के बजट पर सीधा असर डाल रहे हैं. अगर हर महीने अच्छी खासी बचत हो जाए तो घर का खर्च काबू रखना आसान हो जाता है. इसी सोच के साथ सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना शुरू की है. इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सीधी सब्सिडी दी जा रही है.
Published at : 22 Feb 2026 01:07 PM (IST)
यूटिलिटी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
