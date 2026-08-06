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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में सामान चोरी हुआ तो रेलवे भरेगा जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

ट्रेन में सामान चोरी हुआ तो रेलवे भरेगा जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Indian Railways: राजधानी एक्सप्रेस में बैग चोरी के एक मामले में रेलवे की लापरवाही साबित होने पर कंज्यूमर कोर्ट ने पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 06 Aug 2026 08:35 AM (IST)
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Rajdhani Express News: अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान अपने बैग या कीमती सामान को लेकर बेफिक्र रहते हैं, तो राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक परिवार का बैग चोरी हो गया. मामला कंज्यूमर कमीशन तक गया, जहां रेलवे की लापरवाही साबित होने पर पीड़ित परिवार के हक में फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने रेलवे को 80 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

ये मामला 14 दिसंबर 2021 का है.  एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12423 के 3AC कोच में सफर कर रहा था.ट्रैवल के दौरान महिला का हैंडबैग चोरी हो गया.  बैग में करीब 1.5 तोला का सोने का मंगलसूत्र, 5 हजार रुपये नकद और एसबीआई की ओरिजिनल पासबुक रखी हुई थी.  चोरी का पता ट्रेन के पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंचने पर चला. 

कोच अटेंडेंट की लापरवाही रेलवे पर पड़ी भारी

बैग गायब होने के बाद परिवार ने सबसे पहले कोच अटेंडेंट को ढूंढा, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने ट्रेन में मौजूद टीटीई और आरपीएफ एस्कॉर्ट को पूरी घटना की जानकारी दी. ट्रेन नई दिल्ली पहुंचने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई.रेलवे ने कहा कि स्टेशन मास्टर को इस चोरी की कोई सूचना नहीं मिली थी, इसलिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है. 

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केस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान, पठानकोट कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे की दलील को मानने से इनकार कर दिया.कोर्ट ने कहा कि जब रेलवे खुद ये एक्सेप्ट कर चुका है कि आरपीएफ एस्कॉर्ट को शिकायत दी गई थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि रेलवे प्रशासन को घटना की जानकारी नहीं थी.कोर्ट ने ये भी कहा कि रेलवे ये साबित नहीं कर पाया कि घटना के समय कोच अटेंडेंट अपनी ड्यूटी पर मौजूद था. रेलवे ने उसका ड्यूटी रोस्टर भी नहीं दिया.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आमतौर पर बिना बुक किए गए सामान की चोरी होने पर रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होता. लेकिन इस मामले में चोरी रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही और कोच अटेंडेंट के नहीं रहने के दौरान हुई. इसलिए इसे सर्विस में कमी माना गया और रेलवे जिम्मेदारी से बच नहीं सकता.

पीड़ित को मिला 80 हजार रुपये का मुआवजा

कोर्ट ने रेलवे की लापरवाही मानते हुए पीड़ित परिवार को 80,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस फैसले से साफ है कि रेलवे की गलती से नुकसान होने पर यात्री जुर्माना पाने के हकदार हैं.

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Published at : 06 Aug 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Utility News Consumer Commission Train Theft Case
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